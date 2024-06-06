Оккупирует ли Россия Харьков и сколько еще будут продолжаться обстрелы города: предсказание ясновидящего

Ясновидец Валерий Шатилович рассказал, удастся ли России оккупировать Харьков. По его мнению, этого не будет, однако оккупанты будут обстреливать город еще три месяца.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

Валерий Шатилович отметил, что Харьков находится под божественной защитой, а потому россиянам не удастся ворваться в город, однако оккупанты и в дальнейшем будут терроризировать этот населенный пункт.

"В течение трех месяцев ситуация не изменится. То есть за летний период кардинальных изменений не будет - будут стрелять. Но я не вижу оккупации города и продвижения россиян. Харьков будет Украиной. Выпадают карты аистов и дома - Харьков дома. Военные будут пытаться укрепить Харьков, туда привезут оружие", - сказал ясновидящий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату, когда начнется новое наступление РФ.

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