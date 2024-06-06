Оккупирует ли Россия Харьков и сколько еще будут продолжаться обстрелы города: предсказание ясновидящего

Оккупанты будут бомбить Харьков еще три месяца.
Ясновидец Валерий Шатилович рассказал, удастся ли России оккупировать Харьков. По его мнению, этого не будет, однако оккупанты будут обстреливать город еще три месяца.
Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Поговорим".
Валерий Шатилович отметил, что Харьков находится под божественной защитой, а потому россиянам не удастся ворваться в город, однако оккупанты и в дальнейшем будут терроризировать этот населенный пункт.
"В течение трех месяцев ситуация не изменится. То есть за летний период кардинальных изменений не будет - будут стрелять. Но я не вижу оккупации города и продвижения россиян. Харьков будет Украиной. Выпадают карты аистов и дома - Харьков дома. Военные будут пытаться укрепить Харьков, туда привезут оружие", - сказал ясновидящий.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату, когда начнется новое наступление РФ.
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