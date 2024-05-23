Оккупируют ли россияне Сумы: проводница в Высшие измерения сделала предсказание

Проводница в Высшие измерения Айа сделала предсказание о наступлении России на Сумы. Она отметила, что россиянам не удастся захватить этот регион.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Айа отметила, что оккупанты надеялись на успешное наступление на Харьков, однако у них это не удалось.

"У них уже нет этой страсти. Они становятся слабее. Конечно, нам нужно и дальше держать свои позиции — воинам на физическом уровне, нам на энергетическом. Но мне показывает, что в Сумы они не зайдут", — сказала Айа.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, проводница к Высшим измерениям Айа считает, что на Россию нападет Китай. Таким образом , для страны-агрессорки это будет карма за войну против Украины.

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