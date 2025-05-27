Окно в потусторонний мир: жутковатая история "Озера привидений" в Хмельницкой области

Фото иллюстративное / © Unsplash

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В самом центре села Хропотова Хмельницкой области расположено озеро, уже годами обрастающее легендами. Местные называют его не иначе как «Озеро привидений». Но официальное название этого водоема – Викнина. Что же сделало его таким мистическим и почему вода в нем никогда не превращается в лед?

Об этом пишет 24 канал.

Самое удивительное, что даже в самые суровые зимы, когда все вокруг сковывает лед, озеро Викнина остается свободным ото льда. Местные жители уверяют: за всю их жизнь это озеро ни разу не замерзло. Более того, в любое время года температура воды в нем стабильна — +13…+15 градусов. В сильные морозы над озером поднимается пар, только усиливает его загадочность.

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«Это озеро никогда не замерзало. Когда-то один пан ехал на телеге, заехал прямо в воду – исчез. А его лошадей потом нашли в соседнем селе», — рассказывает местная жительница Мария Хропотова.

По легендам, в этом озере вроде бы есть «окно», ведущее в другой мир. Именно поэтому водоем стали называть Озером привидений.

В древности жители использовали озеро для стирки одежды. Они вспоминают, что вещи после этого были очень мягкими и приятно пахли. По преданию даже качество воды в Викнине — необычное, почти «питательное».

До сих пор это озеро не изучалось учеными. Версий много — в частности о подземных источниках или геотермальном подогреве. Но все это только предположение. Возможно, ответ скрыт именно в легендах, передаваемых из поколения в поколение.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине только две области, названия которых не совпадают с названиями их областных центров — это Волынская и Закарпатская и объяснили, почему так.