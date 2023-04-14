Около США обнаружили огромную трещину в земле: может спровоцировать землетрясение и уничтожить целые города

Ученые опасаются, что дыра в линии разлома в Тихом океане может спровоцировать катастрофическое землетрясение, которое уничтожит города на северо-западе США.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что разлом был обнаружен в 2015 году у берегов штата Орегон. Первоначально ученым было трудно оценить его опасность, но недавнее исследование показало, что он может спровоцировать мощные тектонические колебания.

Исследователи пришли к выводу, что в этом месте происходит утечка метана. По мнению ученых, это часть механизма, обеспечивающего плавное движение тектонических плит. То есть своеобразная смазка.

Соавтор исследования Эван Соломон, доцент океанографии, изучающий геологию морского дна, сказал, что они увидели не просто пузырьки метана, а выходящую из морского дна воду, как пожарный шланг.

"Я никогда такого не видел и, насколько мне известно, такого раньше не наблюдалось", – сказал тогда Эван Соломон.

Позднее наблюдение определили, что вытекающая жидкость была на 16 градусов по Фаренгейту теплее окружающей морской воды и поступала непосредственно из мегафрагмы Каскадия, где температура составляет примерно от 300 до 500 градусов по Фаренгейту.

"Потеря флюида из интерфейса морского мегаразлома из-за этих надвижных разломов имеет важное значение, поскольку это снижает давление флюида между частицами осадка и, следовательно, увеличивает трение между океаническими и континентальными плитами", — говорят исследователи.

Следует отметить, что Каскадский мегатраст охватывает несколько крупных американских мегаполисов, в частности, Сиэтл и Портленд, штат Орегон, но также затрагивает части Северной Калифорнии и остров Ванкувер в Канаде.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, в 04:54 в Закарпатской области произошло землетрясение. Зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,4.

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