Окончательный ответ: понимают ли кошки человеческий язык и как они общаются с хозяевами

Ученые доказали, что кошки могут не только понимать человеческий язык, но и связывать названия некоторых предметов со словами. Однако следует отметить, что у каждого любимца может быть индивидуальный уровень интеллекта. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Владельцы домашних животных всегда рассказывают, что питомцы их понимают и даже общаются с ними. Действительно, кошки и собаки могут различать некоторые слова, но о полном понимании, конечно, речи не идет.

Что говорят ученые: могут ли коты понимать человеческий язык

Японскими учеными было доказано, что коты способны запомнить около 100 слов по человеческому языку. Кроме этого все пушистики понимают, когда хозяин обращается к ним по имени. Некоторые слова животного даже связывают с отдельными предметами. Однако четырехлапые все же лучше всего различают интонацию.

Кошка или кот сразу по голосу могут понять, если хозяин расстроен, злой, радостный или сердитый. Поэтому они пытаются вести себя в соответствии с услышанным. Например, прекращают действие, которое вам не нравится, идут на руки и т.д.

Как именно коты общаются с людьми

Чтобы общаться с людьми, коты используют разные звуки и язык тела. Четвероногие любимцы мурлыкают, мяукают или шипят, а еще используют повороты головы, движения ушами, демонстрацию когтей, покусывания, царапания и т.д. Признак наивысшего кошачьего доверия к вам — если животное легло на спину и демонстрирует живот. Дело в том, что живот является самым уязвимым местом у кошек, поэтому они никогда не показывают его, если испытывают опасность.

Хвост, пожалуй, самый главный орган общения кошки. Если любимец крутит им из стороны в сторону – это означает, что ему что-то очень не нравится. В этот момент кот может начать кусаться или царапаться.

Если хвост зажат между задними лапами – это проявление страха. А если он остается неподвижным и расслабленным, значит у пушистика хорошее настроение.

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