Окрестили педофилкой: женщина вышла замуж за лучшего друга своего сына – фото влюбленных

Мама утверждает, что ее заклеймили педофилкой за то, что она вышла замуж за лучшего друга своего сына.

Об этом пишет Need To Know.

46-летняя Эми Спаркс познакомилась со своим мужем, 21-летним Брайсом, через своего сына Айдина, которому также 21 год. Брайс и Айдин были друзьями с 13 лет, но Эми говорит, что познакомилась с мужем всего четыре года назад.

Брайс сразу влюбился в Эми и рассказал об этом Айдину, который подтолкнул его к ухаживанию за матерью. Эми сначала отвергла его ухаживание из-за 25-летней разницы в возрасте. Впрочем, упорному Брайсу удалось убедить ее начать отношения в феврале в 2022 году.

Эми, Брайс и Айдин съехались спустя три месяца.

Эми, Брайс и Айдин / Фото: Jam Press

Пара рассказывает, что друзья и семья были "расстроены", когда узнали об их отношениях, а Эми даже обвинили в педофилии.

"Когда он сказал, что я ему нравлюсь, я была удивлена, но отвергла его, потому что думала, что он слишком молод для меня", — рассказала Эми из Мичигана, США, в интервью изданию. "Ему понадобилось два года, чтобы убедить меня. Люди называли меня педофилкой, но меня познакомили с Брайсом, когда ему исполнилось 17 лет. Когда люди называют меня педофилкой, я не чувствую себя плохо, потому что я знаю, что это не так. Люди, которые меня знают, знают, что это неправда".

Эми и Брайс / Фото: Jam Press

Брайс добавил: "Мы с Айдином друзья с седьмого класса. Я начал испытывать чувства к Эми незадолго до того, как мне исполнилось 18 лет. Я часто приходил к ней домой. Я хотел быть рядом с ней, и она меня привлекала, но она даже не рассматривала это, потому что я не был совершеннолетним. Когда мне исполнилось 18, все пошло дальше".

Эми и Брайс / Фото: Jam Press

Брайс признался Айдину, что ему нравится его мама, и был удивлен, когда Айдин сказал ему, что будет рад, если он сделает шаг. Он говорит, что их отношения "сопровождаются негативом", и ему приходится защищать жену от друзей и хейтеров.

Эми и Брайс / Фото: Jam Press

Брайс добавил: "Сначала Айдин сказал, что он не против. Когда это вышло наружу, ему стало неудобно, но он не чувствовал, что это идет от него. Моя семья не в восторге от этих отношений. Многие из моей семьи были очень огорчены. Многим понадобилось время, чтобы смириться с этим. Когда люди говорят ужасные вещи об Эми, я действительно расстраиваюсь. Это сопровождается большим количеством негатива. Вы ведь не хотите, чтобы такое произошло с вашей женой. Все, что я могу сделать, это сказать, что это неправда, но это мое слово против них".

Эми вспомнила: "Айдин пытался убедить меня смотреть на Брайса именно так. Он поощрял нас. Он считал, что я должна дать Брайсу шанс".

Эми, Брайс и Айдин / Фото: Jam Press

Эми опасалась начинать новые отношения, ведь она уже дважды была замужем. Мама семерых детей рассказала: "Я смотрела проповедь, и пастор сказал, что Бог пытается дарить нам дары, а мы не всегда их принимаем, потому что они не такие, какими мы представляли себе нашу жизнь. Я стала более открытой к отношениям, но разница в возрасте меня беспокоила, поэтому я не сразу ответила ему взаимностью. Я испытала много боли в прошлом. Я хотела кого-то, кто любил бы меня безоговорочно и был бы верен".

Несмотря на ссоры с семьей и друзьями, они решили жениться в октябре в прошлом году в присутствии Айдина и одного свидетеля. Эми сказала: "Мы жили вместе, а это значит, что мы жили во грехе, поэтому мы решили жениться. Мы хотели, чтобы все было просто и законно. Мы очень счастливы, и нам очень нравится жить вместе".

Эми и Брайс / Фото: Jam Press

Брайс говорит, что есть преимущества в том, чтобы быть со "зрелой" женщиной, даже если ему пришлось смириться с тем, что у него никогда не будет собственных детей.

Он сказал: "Я полностью согласен с тем, что не буду иметь детей. Я понимаю, что иметь детей – это большой стресс. Эми не принимает нелогических решений, как молодой человек. Она более зрелая и принимает зрелые решения".

Эми и Брайс / Фото: Jam Press

Эми добавила: "Он мудр для своего возраста, у него старая душа. Он все еще молод, не поймите меня неправильно, но он не такой, как другие 21-летние".

Напомним, первый мужчина, которому трансплантировали лицо и руки, объявил о свадьбе. Пара устроит свадьбу 5 декабря.

Читайте также: