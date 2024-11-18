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Окрестили педофилкой: женщина вышла замуж за лучшего друга своего сына – фото влюбленных

Окрестили педофилкой: женщина вышла замуж за лучшего друга своего сына – фото влюбленных

Окрестили педофилкой: женщина вышла замуж за лучшего друга своего сына – фото влюбленных

Эми, Брайс и Айдин / Фото: Jam Press

Пара вместе почти три года.

Мама утверждает, что ее заклеймили педофилкой за то, что она вышла замуж за лучшего друга своего сына.

Об этом пишет Need To Know.

46-летняя Эми Спаркс познакомилась со своим мужем, 21-летним Брайсом, через своего сына Айдина, которому также 21 год. Брайс и Айдин были друзьями с 13 лет, но Эми говорит, что познакомилась с мужем всего четыре года назад.

Брайс сразу влюбился в Эми и рассказал об этом Айдину, который подтолкнул его к ухаживанию за матерью. Эми сначала отвергла его ухаживание из-за 25-летней разницы в возрасте. Впрочем, упорному Брайсу удалось убедить ее начать отношения в феврале в 2022 году.

Эми, Брайс и Айдин съехались спустя три месяца.

Эми, Брайс и Айдин / © Jam Press
Эми, Брайс и Айдин / Фото: Jam Press

Пара рассказывает, что друзья и семья были "расстроены", когда узнали об их отношениях, а Эми даже обвинили в педофилии.

"Когда он сказал, что я ему нравлюсь, я была удивлена, но отвергла его, потому что думала, что он слишком молод для меня", — рассказала Эми из Мичигана, США, в интервью изданию. "Ему понадобилось два года, чтобы убедить меня. Люди называли меня педофилкой, но меня познакомили с Брайсом, когда ему исполнилось 17 лет. Когда люди называют меня педофилкой, я не чувствую себя плохо, потому что я знаю, что это не так. Люди, которые меня знают, знают, что это неправда".

Эми и Брайс / © Jam Press
Эми и Брайс / Фото: Jam Press

Брайс добавил: "Мы с Айдином друзья с седьмого класса. Я начал испытывать чувства к Эми незадолго до того, как мне исполнилось 18 лет. Я часто приходил к ней домой. Я хотел быть рядом с ней, и она меня привлекала, но она даже не рассматривала это, потому что я не был совершеннолетним. Когда мне исполнилось 18, все пошло дальше".

Эми и Брайс / © Jam Press
Эми и Брайс / Фото: Jam Press

Брайс признался Айдину, что ему нравится его мама, и был удивлен, когда Айдин сказал ему, что будет рад, если он сделает шаг. Он говорит, что их отношения "сопровождаются негативом", и ему приходится защищать жену от друзей и хейтеров.

Эми и Брайс / © Jam Press
Эми и Брайс / Фото: Jam Press

Брайс добавил: "Сначала Айдин сказал, что он не против. Когда это вышло наружу, ему стало неудобно, но он не чувствовал, что это идет от него. Моя семья не в восторге от этих отношений. Многие из моей семьи были очень огорчены. Многим понадобилось время, чтобы смириться с этим. Когда люди говорят ужасные вещи об Эми, я действительно расстраиваюсь. Это сопровождается большим количеством негатива. Вы ведь не хотите, чтобы такое произошло с вашей женой. Все, что я могу сделать, это сказать, что это неправда, но это мое слово против них".

Эми вспомнила: "Айдин пытался убедить меня смотреть на Брайса именно так. Он поощрял нас. Он считал, что я должна дать Брайсу шанс".

Эми, Брайс и Айдин / © Jam Press
Эми, Брайс и Айдин / Фото: Jam Press

Эми опасалась начинать новые отношения, ведь она уже дважды была замужем. Мама семерых детей рассказала: "Я смотрела проповедь, и пастор сказал, что Бог пытается дарить нам дары, а мы не всегда их принимаем, потому что они не такие, какими мы представляли себе нашу жизнь. Я стала более открытой к отношениям, но разница в возрасте меня беспокоила, поэтому я не сразу ответила ему взаимностью. Я испытала много боли в прошлом. Я хотела кого-то, кто любил бы меня безоговорочно и был бы верен".

Несмотря на ссоры с семьей и друзьями, они решили жениться в октябре в прошлом году в присутствии Айдина и одного свидетеля. Эми сказала: "Мы жили вместе, а это значит, что мы жили во грехе, поэтому мы решили жениться. Мы хотели, чтобы все было просто и законно. Мы очень счастливы, и нам очень нравится жить вместе".

Эми и Брайс / © Jam Press
Эми и Брайс / Фото: Jam Press

Брайс говорит, что есть преимущества в том, чтобы быть со "зрелой" женщиной, даже если ему пришлось смириться с тем, что у него никогда не будет собственных детей.

Он сказал: "Я полностью согласен с тем, что не буду иметь детей. Я понимаю, что иметь детей – это большой стресс. Эми не принимает нелогических решений, как молодой человек. Она более зрелая и принимает зрелые решения".

Эми и Брайс / © Jam Press
Эми и Брайс / Фото: Jam Press

Эми добавила: "Он мудр для своего возраста, у него старая душа. Он все еще молод, не поймите меня неправильно, но он не такой, как другие 21-летние".

Напомним, первый мужчина, которому трансплантировали лицо и руки, объявил о свадьбе. Пара устроит свадьбу 5 декабря.

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