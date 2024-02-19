Как сейчас выглядит украинская девочка-маугли Оксана Малая, которую воспитали собаки (фото)

История об украинской девочке-маугле всколыхнула весь мир в начале 90-х.

С трехлетнего возраста Оксана Малая, которая родилась в селе Новая Благовещенка Херсонской области, росла со своими домашними собаками.

Это произошло после того, как ее отец-алкоголик и мама, которые имели "слишком много детей", пренебрегали ею.

Ее первое путешествие в собачий мир стало морозной ночью, когда она пробралась к Найде. Тогда родители просто оставили ее на улице.

Она начала жить в будке, ходить на четырех конечностях и рычать, как пес.

Оксана Малая/Фото: 60 Minutes Australia / Фото: из соцсетей

Теперь 42-летняя Оксана рассказала о своем довольно нетрадиционном воспитании, передает Daily Star: "У мамы было слишком много детей, нам не хватало кроватей".

С годами ее собачьи наклоны выросли настолько, что она начала дышать с выдвинутым языком, скалить зубы и есть пищу прямо с земли.

Она даже утверждала, что могла разговаривать с собаками, говоря: "Я разговаривала с ними, они лаяли, и я повторяла это".

Оксана Малая / Фото: из соцсетей

Когда Оксана была найдена в 1991 году, собаки защищали девочку и не подпускали к ней полицейских. Правоохранителям пришлось выманивать собак едой, а Оксану отвезли в детский дом.

"Она была больше похожа на маленькую собачку, чем на человеческого ребенка", — рассказал директор образовательного учреждения 60 Minutes Australia. "Она показывала язык, когда видела воду, ела без рук".

После того, как ее забрали социальные службы после шести лет жизни с собаками, она наконец приспособилась к человеческой жизни. Она научилась правильно ходить и проходила терапию по речи. Но иногда она проявляла собачье поведение.

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Она объяснила: "Когда я чувствую себя одинокой, я занимаюсь чем угодно: ползаю на четвереньках. Вот как я чувствую себя одинокой. Поскольку у меня никого нет, я провожу время с собаками, гуляю и делаю все, что хочу. Никто не замечает, что я хожу на четвереньках".

В 2012 году Оксане сделал предложение Федор, работавший разнорабочим на заводе в Казани. Он увидел ее по телевизору, позвонил, а позже признался в любви в письме. Мужчина приезжал к ней на свидание, но, как рассказала Оксана журналистам "Табу", она его отшила и отказалась выходить замуж.

Сейчас Оксана живет в клинике в Одессе и помогает на ферме у больницы. Женщина ухаживает за животными.

Оксана Малая / Фото: из соцсетей

Оксана Малая / Фото: из соцсетей

Оксана Малая / Фото: из соцсетей

Напомним, в Колумбии женщину вырастили обезьяны в джунглях. Она копировала их повадки питания и крики. Теперь ее дочь променяла свою обычную жизнь в Великобритании вроде того, что пережил ее родной человек.

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