Октябрь подарит украинцам звездные чудеса: когда можно увидеть Сатурн, метеорные дожди и Млечный Путь

Звезды / © unsplash.com

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Октябрь подарит любителям астрономии несколько ярких явлений. На небе можно будет увидеть Сатурн, Марс, Меркурий, два метеорных потока, Луну охотников и яркое ядро Млечного Пути, пишет National Geographic.

Сатурн в оппозиции

4 октября Сатурн достигнет оппозиции – планета окажется на небе напротив Солнца. В этот период она будет одной из самых ярких в ночном небе и будет оставаться видимой от заката до рассвета.

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© Associated Press

Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом как яркую желтоватую «звезду», почти не мерцающую. Лучше всего наблюдать за планетой вечером, когда она поднимется над восточным горизонтом.

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Луна, Марс и звездное скопление

Перед рассветом 5 октября тонкий серп Луны подойдет к оранжевому Марсу. Искать их нужно на восточном небе незадолго до восхода Солнца.

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Рядом будет расположено звездное скопление «Улей», известное также как Мессье 44. Оно содержит около тысячи звезд и расположено примерно в 600 световых годах от Земли. За темного неба скопления можно попытаться увидеть без оборудования как слабое туманное пятно.

Пик Дракониды

В ночь с 8 на 9 октября своего пика достигнет метеорный поток Дракониды. Он появляется из обломков кометы 21P/Джакобини — Циннера, через которые раз в год проходит Земля.

Дракониды не относятся к самым мощным метеорным потокам. При благоприятных условиях можно увидеть около 10 метеоров в час, однако иногда поток демонстрирует внезапные всплески активности.

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В этом году наблюдениям будет способствовать слабый лунный свет. В отличие от многих других метеорных потоков, Дракониды лучше видно вечером, поэтому ждать до утра не придется.

Млечный Путь и Меркурий

10 октября наступит новолуние — фаза, когда Луна почти не видна на небе. Из-за отсутствия яркого лунного света ночь станет темнее, что создаст хорошие условия для наблюдения за звездами и Млечным Путем.

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В октябре еще можно будет увидеть яркое ядро галактики вскоре после наступления темноты. Это одна из последних таких возможностей в этом году, ведь впоследствии этот участок неба окажется слишком близок к Солнцу.

12 октября Меркурий достигнет самой большой восточной элонгации. Планету можно будет попытаться найти над западным горизонтом вскоре после захода Солнца. Она будет расположена низко, поэтому для наблюдения лучше выбрать место с открытым горизонтом.

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Ориониды из обломков кометы Галлея

В ночь с 21 на 22 октября своего пика достигнет метеорный поток Ориониды. Он появляется из частиц, оставленных кометой Галлея.

© Associated Press

Ориониды известны быстрыми метеорами, которые могут оставлять яркие отпечатки на небе. При благоприятных условиях наблюдатели смогут увидеть до 20 метеоров в час.

Лучше отправляться за город, подальше от фонарей и рекламного освещения. Метеоры не нужно искать в телескоп – они могут появляться в разных частях небосвода, поэтому важно иметь широкий обзор.

Луна охотников и Плеяды

26 октября небо украсит полную Луну, которую традиционно называют Луной охотников. Эффектнее всего он будет выглядеть во время восхода, примерно в момент захода Солнца.

У горизонта Луна может казаться большей и приобретать оранжевый или золотистый оттенок. Это оптический эффект, связанный с особенностями восприятия и прохождением света через атмосферу.

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27 октября Луна пройдет близ Плеяда — одного из самых известных звездных скоплений. Его можно увидеть в созвездии Тельца как компактную группу ярких звезд.

В некоторых регионах Луна временно закроет отдельные звезды Плеяда. Такое явление называется лунным покрытием звезды. Его видимость будет зависеть от конкретного места наблюдения.

Как наблюдать за небом

Для большинства октябрьских астрономических событий не потребуется профессиональное оборудование. Выберите ясный вечер, открытый горизонт и место подальше от городских фонарей – и ночное небо покажет гораздо больше.

Перед наблюдениями дайте глазам 20–30 минут, чтобы привыкнуть к темноте, а яркость телефона уменьшите до минимума. Метеоры удобнее всего ловить взглядом, лежа или сидя и глядя на более широкий участок неба.

Единственное правило, о котором не стоит забывать: никогда не смотрите на солнце через бинокль или телескоп без специального фильтра. Это может серьезно повредить зрение.

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