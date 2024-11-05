Олень "без записи" забежал в маникюрный салон: чем это закончилось – видео

В Миссури, США, олень предпринял неудачную попытку провести день ухода в маникюрном салоне.

Об этом сообщает KSDK-TV.

Сотрудников полицейского управления Оверленда вызвали в салон VL после того, как олень врезался в окно и свободно бегал по заведению.

"Все кричали", — рассказала владелица Лили Во телеканалу. "Это было страшно, и я попыталась всех выпустить, и это было очевидно хорошо, нам очень повезло".

Она сказала, что олень совершил экскурсию по салону, прежде чем оказаться в туалете.

"Олень хорошо прошел экскурсию, потому что он пытался посетить все секции, – сказала Во. Единственное, что он сделал, это то, что он выпрыгивал везде. А потом все испортил".

Полицейское управление опубликовало в социальных сетях видео, где видно, как офицер выпускает оленя из туалета, а двое других наблюдают и снимают с безопасного расстояния.

"Мы также хотели бы похвалить храбрость двух офицеров, стоявших на стойке за перегородкой (со своими камерами), призывавших офицера полиции Томпсона открыть дверь", — пошутили в сообщении.

Оленя вывели из салона, сообщений о пострадавших не поступало.

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