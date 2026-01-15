- Дата публикации
Следы оленей на самом деле светятся: почему люди этого не видят
Ученые выяснили, что олени общаются с помощью ультрафиолетового свечения.
Ученые из Университета Джорджии обнаружили, что белохвостые олени используют ультрафиолетовое (УФ) излучение как визуальный канал связи. Метки, оставленные животными на деревьях и земле, светятся в УФ-спектре. Это помогает им находить партнеров и обозначать территорию.
Об этом говорится в исследовании, переданном Popular Science.
Фотолюминесценция как «социальная сеть»
В отличие от людей, олени способны воспринимать ультрафиолетовый свет. Это превращает обычные следы их жизнедеятельности в яркие визуальные маяки в полумраке. В частности, следы от рогов на деревьях приобретают специфическое свечение из-за сочетания растительного сока и секрета желез, расположенных во главе животного.
Аналогичный эффект оказывают и царапины на земле, где под влиянием УФ-лучей начинают светиться моча и выделение межпальцевых желез. Такая «иллюминация» становится наиболее выразительной на рассвете или в сумерках. Поскольку в это время видимый солнечный свет слабеет, и ультрафиолетовый спектр начинает доминировать в зрительном восприятии оленей.
Экологи сравнивают такие места с публичными пунктами связи. Эколог Джино Д’Анджело отмечает, что олени создают целые «коммуникационные центры». Туда приходят разные особи, чтобы оставить свою информацию или получить данные о других.
«Это как телефонная будка в городе, когда вы пытаетесь договориться о встрече вечером. Елени оставляют эти следы, чтобы они и пахли и светились», — объясняет Д’Анджело.
Особенно активным этот процесс становится во время брачного сезона — с середины октября до декабря. Из-за этих «световых объявлений» самцы и самки рекламируют свое присутствие в лесу, готовность к размножению. А также уровень физической подготовки и доминантный статус.
Как проводили исследования
Команда Deer Lab в течение трех месяцев изучала лес Уайтхолл (штат Джорджия). Днем ученые искали следы оленей, а ночью исследовали их с помощью специальных ультрафиолетовых ламп. В общей сложности было проанализировано 109 следов на деревьях и более 300 гектаров леса со следами мочи.
Ранее было известно только о обонятельном аспекте мечения территории. Однако теперь ученые доказали, что олени получают двойную стимуляцию — визуальную и сенсорную. Это делает их систему коммуникации более сложной, чем считалось ранее.
