Знаменитое фото Ольги Кобылянской. Источник: uinp.gov.ua

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Ее имя знакомо многим школьным урокам литературы. Однако за известными произведениями «Земля», «Человек» и «Царевна» скрывается непростая и иногда неожиданная личная история. Кобылянская была человеком сильных чувств, смелых убеждений и необычных для своей эпохи решений.

Где родилась Ольга Кобылянская

Ольга Кобылянская родилась 27 ноября 1863 года в городке Гура-Гумора на Буковине, входившем тогда в состав Австрийской империи. Сегодня это город Гура-Гуморулуй на территории Румынии.

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Будущая писательница росла в многонациональной среде, где переплетались украинская, немецкая и румынская культуры.

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Ее семья не раз переезжала. В детстве Ольга жила в Сучаве и Кимпулунге, позже — в буковинском селе Дымка, а с 1891 года поселилась в Черновцах.

Природа Буковины, жизнь местных крестьян и культурное разнообразие края стали важными составляющими ее творчества.

Первые произведения писала не на украинском языке

Один из малоизвестных фактов состоит в том, что литературный путь Кобылянского начался с произведений на немецком языке.

На Буковине XIX века немецкий был важным языком образования и культурной жизни. Именно ею будущая писательница сначала читала много книг и создавала собственные тексты.

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Среди ее ранних немецкоязычных произведений — «Гортенза, или Очерк из жизни одной девушки», «Судьба или воля?», «Человек из народа» и «Она вышла замуж». Последнее произведение позже было переработано в повесть «Человек».

Важную роль в становлении Кобылянской как украинской писательницы сыграли ее знакомства с Наталией Кобринской — одной из основательниц украинского женского движения — и Софией Окуневской, одной из первых украинских женщин-врачей.

Общение с ними помогло Кобылянской глубже заинтересоваться украинской литературой и определиться с языком своего дальнейшего творчества.

Не получила полного университетского образования, но стала интеллектуалкой в свое время

В XIX веке возможности женщин получить образование были значительно более ограниченными, чем у мужчин. Во многих семьях считали, что сыновьям необходимо учиться и получать профессию, тогда как дочери прежде всего готовились к браку и ведению хозяйства.

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С таким неравенством столкнулась и Ольга Кобылянская. Ее братья получали университетское образование, а сама писательница смогла окончить только начальную школу в Кимпулунге. Родители не сочли нужным обеспечить дочери такое же обучение, как сыновьям.

Однако Кобылянская стремилась к знаниям и продолжила образование самостоятельно. Она много читала, интересовалась философией, психологией, литературой и естественными науками. На ее мировоззрение влияли труды Фридриха Ницше, Джона Стюарта Милля, Генрика Ибсена, Эмиля Золя и Чарльза Дарвина.

Позже писательница также посещала Черновицкий университет, однако полноценного университетского образования так и не получила.

Как отмечает литературовед Вера Агеева, Кобылянская болезненно воспринимала такое неравное отношение. Отсутствие возможности учиться наравне с мужчинами стало одним из факторов, сформировавших ее взгляды на права женщин. Впоследствии писательница начала открыто выступать за право женщин на образование, труд и самостоятельный выбор жизненного пути.

Хотела выйти замуж за профессора для доступа в библиотеку

Ольга Кобылянская настолько стремилась получить образование, что в молодости даже задумывалась о браке, который помог бы ей осуществить эту мечту.

Как рассказывает литературовед Вера Агеева, однажды писательница узнала от брата профессора-филолога Вробля, который искал себе жену. Муж хотел жениться на неприхотливой женщине, которая не мешала бы его научной работе.

Кобылянская решила воспользоваться этой возможностью и написала профессору письмо, в котором предложила стать его женой. Она выдвинула только одно условие: мужчина должен был позволить ей свободно пользоваться своей библиотекой, читать книги и заниматься писательством. Однако отправить письмо девушка так и не решилась, поэтому замысел остался невыполнимым.

Играла на нескольких музыкальных инструментах и увлекалась театром

Литература была не единственным творческим увлечением Ольги Кобылянской. Она играла на фортепиано, цитре и дримбе, интересовалась рисованием и участвовала в театральных представлениях.

Особое место в жизни писательницы занимала музыка. Ее влияние заметно в новелле «Valse mélancolique» («Меланхолический вальс»). В центре произведения три женщины с разными характерами, убеждениями и жизненными стремлениями. Музыка помогает раскрыть их переживания и мир.

Для украинской литературы конца XIX века такой подход являлся важным признаком модернизма, который уделял значительное внимание психологии человека.

Выступала за права женщин задолго до распространения современного феминизма

Ольга Кобылянская была активной участницей женского движения. Н

В конце XIX века в обществе преобладало представление, что главное предназначение женщины — брак, материнство и ведение домашнего хозяйства. Возможности получить полноценное образование, работать по призванию и самостоятельно строить жизнь оставались ограниченными. Кобылянская открыто выступала против такого подхода.

Эти взгляды отразились в ее художественных произведениях. В частности, героини повестей «Человек» и «Царевна» стремятся самостоятельно определять свое будущее и не согласны с ролью, которую им отводит общество.

В 1894 году она присоединилась к созданию «Общества русских женщин на Буковине» и изложила доклад «Кое-что об идее женского движения». Писательница отстаивала право женщин на образование, труд, личную независимость и собственный жизненный выбор.

В своем докладе Кобылянская отмечала, что женщина имеет право быть самостоятельной личностью, а не только выполнять обязанности, определенные традицией.

Сама предложила мужчине жить вместе

Кобылянская не только писала о женской независимости, но и пыталась придерживаться этих убеждений в своей жизни.

В 1895 году она познакомилась с писателем, журналистом и редактором Осипом Маковеем. Их связывали литературные интересы, многолетнее общение и сложные личные отношения. Кобылянская влюбилась в Маковея и впоследствии сама предложила ему жить вместе.

Для конца XIX века, когда инициативу в таких вопросах традиционно ожидали от мужчин, это был очень смелый шаг. Писательница объясняла свое предложение практически: она могла бы помогать Маковею в литературной работе, а зарабатывать на собственную жизнь планировала писательством.

Однако мужчина не ответил взаимностью. Впоследствии он женился на другой женщине, что стало для Кобылянской болезненным переживанием. Об этой истории рассказывает литературовед Вера Агеева в исследовании личной переписки писательницы.

Примечательно, что Леся Украинка поддержала подругу после ее неудачной инициативы. В письме от 2 августа 1901 года она убеждала Кобылянскую не стесняться того, что она открыто выразила чувства и попыталась самостоятельно решить свою судьбу.

Ольга Кобылянская так и не вышла замуж.

С Лесей Украинкой встречалась только трижды

Ольгу Кобылянскую и Лесю Украинку связывали близкие отношения, взаимная поддержка и многолетняя переписка. Однако есть малоизвестный факт, что за годы знакомства писательницы виделись лично только трижды.

Несмотря на редкие встречи, они поддерживали теплую связь в письмах, обсуждали литературу, здоровье, обыденные переживания и события личной жизни. Особенно необычными были их обращения друг к другу. В переписке Леся Украинка называла себя «кто-то белый», а Кобылянскую — «кто-то черненький». Эти слова можно найти, в частности, в письме Леси Украинки с января 1913 года.

Их переписка стала ценным историческим источником, помогающим понять особенности отношений двух писательниц, их творческие поиски и переживания.

Знаменитая фотография Кобылянской имеет неожиданную историю

Один из известнейших фотопортретов Ольги Кобылянской, датированный примерно 1898 годом, создавался не просто как обычное студийное фото.

Как свидетельствует ее письмо Василию Стефанику от 23 февраля 1899 года, позу для фотографии предложил художник Николай Ивасюк. Он планировал написать живописный портрет писательницы, потому помог организовать фотографирование.

Впоследствии фотография попала в литературное издание, хотя сначала Кобылянская не планировала использовать именно ее для публикации.

Таким образом, один из самых узнаваемых образов писательницы возник во время подготовки совсем другой художественной работы.

Повесть «Земля» связана с реальным убийством

Одним из известнейших произведений Ольги Кобылянской стала социально-психологическая повесть «Земля», опубликованная в 1902 году. В основу ее сюжета легла реальная история братоубийства, произошедшая в буковинском селе Дымка в 1894 году.

Кобылянская хорошо знала местную среду, ведь раньше жила в этом селе вместе с семьей.

Трагедия стала толчком к созданию художественного произведения, в котором писательница исследовала сложные отношения между членами семьи, зависимость крестьян от земли, алчность и нравственные последствия преступления.

В то же время «Земля» не является документальным изложением криминальной истории. Кобылянская использовала реальное событие в качестве основы для более широкого психологического и социального осмысления.

Ее произведения издавали в Германии

Кобылянская принадлежала к писателям, творчество которых выходило за пределы украинского культурного пространства.

В 1901 году в Германии появился сборник ее рассказов под названием Kleinrussische Novellen. Это свидетельствует о заинтересованности ее прозой не только украинских читателей, но и иноязычной аудитории.

В то же время, новаторский стиль писательницы не всегда воспринимали однозначно. Ее творчество вызвало дискуссии среди литературных критиков, в частности модернизации и новых эстетических направлений в украинской литературе.

В 1905 году представители молодого поколения украинских модернистов посвятили Кобылянской альманах «За красотой». Это стало свидетельством ее авторитета среди писателей, стремившихся к обновлению украинской литературы.

Последние годы жизни провела в сложных условиях

Жизнь Ольги Кобылянской пришлась на период значительных политических потрясений. Она пережила Первую мировую войну, распад Австро-Венгерской империи, смену власти на Буковине и начало Второй мировой войны.

После перехода Северной Буковины под власть Румынии в 1918 году писательница столкнулась с материальными трудностями.

Несмотря на болезни и нехватку средств, она продолжала литературную деятельность. В 1926-1929 годах в Харькове вышло девятитомное собрание ее произведений.

Во время Второй мировой войны, когда Черновцы находились под румынской оккупацией, за писательницей установили наблюдение.

Ольга Кобылянская умерла 21 марта 1942 в Черновцах в возрасте 78 лет.

Легенды и загадки из жизни Ольги Кобылянской

Вокруг личной жизни писательницы сохранилось немало романтических историй. Некоторые из них опираются на переписку и воспоминания современников, другие нуждаются в более осторожном отношении.

Мечта увидеть море. Существует рассказ, что Кобылянская очень хотела увидеть море, но так и не исполнила этого желания. По этой истории подруга привезла ей в подарок бутылочку морской воды, которая впоследствии хранилась среди личных вещей писательницы.

О таком экспонате упоминали посетители черновицкого музея Кобылянской. В то же время, без дополнительного документального подтверждения эту историю следует воспринимать как музейный перевод, а не бесспорный биографический факт.

Тайна отношений с Лесей Украинкой. Чрезвычайно нежная переписка двух писательниц породила разные предположения о характере их близости. В письмах они использовали ласковые обращения и откровенно выражали расположение друг к другу.

Исследователи анализируют эти отношения в контексте женской дружбы, личной близости и культуры переписки начала XX века. Однако сами письма не дают оснований установить характер их отношений.

Такие истории свидетельствуют о неизменном интересе к личности Кобылянской. В то же время важно различать документально подтвержденные события, литературоведческие интерпретации и более поздние предания.

Еще 10 интересных фактов об Ольге Кобылянской

Имела известного родственника среди немецких поэтов. Мать писательницы, Мария Вернер, происходила из немецко-польской семьи. Ее родственником был германский поэт-романтик и драматург Захарий Вернер. Начала писать еще подростком. Уже в 13–14 лет Кобылянская сочиняла стихи на немецком языке, а в 17 лет написала свое первое прозаическое произведение — «Гортенза, или Очерк из жизни одной девушки». Мечтала стать профессиональной актрисой. В юности Ольга участвовала в любительских театральных представлениях в Кимпулунге. Она настолько увлекалась театром, что даже пыталась попасть в профессиональную труппу. Обожала верховую езду. Писательница была искусной всадницей и в определенные периоды молодости ездила верхом почти каждый день. В ее дневниках упоминаются три лошади — Таяр, Жабка и Булавка. Сознательно выбрала украинский язык для творчества. Первые произведения Кобылянская писала на немецком. Впоследствии благодаря самообразованию и общению с украинскими деятелями усовершенствовала украинский и начала создавать им свои самые известные повести. Одной из первых в украинской прозе откровенно писала о женской сексуальности. В частности, в рассказе «Природа» писательница изобразила телесное влечение и близость с точки зрения женщины — необычный подход для украинской литературы конца XIX века. Увлекалась кинематографом. Любовь к театру впоследствии переросла в интерес к кино. Кобылянская внимательно следила за новым искусством и интересовалась возможностью экранизации своих произведений. Имела широкий круг известных знакомых. Общалась с Лесей Украинкой, Василием Стефаником, Осипом Маковеем, Богданом Лепким и другими деятелями культуры. Во время поездки в Киев встречалась с Николаем Лысенко и Михаилом Старицким. Жила в Черновцах более полувека . С 1891 года до смерти писательница жила в этом городе, неоднократно меняя жилье. В ее домах бывали известные литераторы и представители украинской интеллигенции. Интересовалась не только литературой, музыкой, театром, но и кулинарией . Рецепты, записанные со слов Ольги Кобылянской, вошли в кулинарную книгу Елены Кисилевской «Как хорошо и здорово варить», изданную в 1938 году.

Почему творчество Ольги Кобылянской остается актуальным

Ольга Кобылянская принадлежала писателям, которые изменили представление о возможностях украинской литературы.

Она обращалась к тем, что не потеряли значения и сегодня: личной свободы, равноправия женщин, права на самореализацию, сложных семейных отношений и противостояния человека общественным ожиданиям.

Ее героини стремились не только к любви или семейному счастью, но и к образованию, творчеству, независимости и возможности быть собой.

Кобылянская не боялась поднимать вопросы, которые в ее время нередко считали неудобными или неприемлемыми. Поэтому ее произведения остаются интересными не только как часть истории украинской литературы, но и как глубокие психологические истории о человеческом выборе.

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