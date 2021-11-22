"Он хочет что-то сказать, он дышит": после семи часов в морге мужчина вернулся к жизни

"Он хочет что-то сказать, он дышит": после семи часов в морге мужчина вернулся к жизни

Родственники индийца пережили невероятный стресс, когда пришли за "покойником".

В Индии попавшего в ДТП мужчину объявили мертвым и поместили в морозильную камеру морга, но на следующее утро его родственники обнаружили, что он все еще дышит.

Об этом сообщает издание New York Post.

В индийском городе Морадабаде 45-летний Шрикеш Кумар пострадал в аварии из-за наезда мотоцикла. После ДТП он находился в критическом состоянии и был доставлен в частное медицинское учреждение, где врачи констатировали его смерть. После этого покойника еще раз осмотрели в государственной клинике и отправили в морг.

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На следующее утро после семи часов пребывания в морозильной камере родственники погибшего, приехавшие оформить документы для проведения вскрытия, обнаружили, что мужчина подает признаки жизни. “Он совсем не мертв. Как это произошло? Посмотрите, он хочет что-то сказать, он дышит”, — обратилась к врачам невестка жертвы ДТП.

Женщина заявила журналистам, что будет подавать в суд на допустивших халатность врачей и едва не убивших пострадавшего в ДТП мужчину окончательно, держа в морозильной камере длительное время.

Главный врач клиники Шив Сингх заверил, что медики скорой помощи внимательно осмотрели доставленного после аварии мужчину и не обнаружили у него сердцебиение. По его словам, сейчас пациент находится в коме и медики пытаются спасти его.

Напомним, ранее в Винницкой области фельдшер скорой помощи отказалась забирать в больницу мужчину, сказала, что шансов на спасение нет и по словам родственников, посоветовала везти мужчину в морг.

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