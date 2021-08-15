"Он полностью радиоактивный": австралийке запретили держать на руках малыша более десяти минут

Мальчик имеет редкую форму рака.

Австралийцы Кэрол Монтгомери-Дуайте не более десяти минут позволяют держать на руках восьмимесячного сына из-за его радиоактивности.

Об этом сообщает издание The Sun.

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У мальчика Уолли почти сразу после рождения появились проблемы с глазами. Медики диагностировали у младенца глазную инфекцию, но потом виявлося, что у него развивается редкая форма рака — рабдомиосаркома. Ребенок уже потеряла зрение на левом глазу.

Сейчас родители младенца готовятся начать 42-недельную интенсивную химиотерапию ребенка. Через полученную во время лечения радиации Уолли стал опасен для своей беременной матери. Врачи запретили нянчить его. "Мне не позволяют держать его более 10 минут за раз, потому что он полностью радиоактивный", — говорит Кэрол. Зато за сыном ухаживает отец, которому пришлось уволиться с работы.

Недавно мальчик научился ползать. "Он очень самостоятельный, в этом маленьком человеке большая сила", — говорит женщина. Сейчас семья собирает деньги на второй курс лечения сына в Великобритании.

Как сообщалось, ребенка, которого считают маленькой новорожденной в мире, выписали из больницы в Сингапуре после 13 месяцев интенсивного лечения. Квек Юй Сюань весила всего 212 г — как яблоко, когда она родилась. А ее рост был 24 см. По данным Национальной университетской больницы Сингапура, где родилась девочка, она имела ограниченные шансы на выживание.

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