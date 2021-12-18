"Она сама выбирала платье": невеста не пригласила лучшую подругу на собственную свадьбу, потому что та была слишком красивой

Модель подчеркнула, что о своем решении подруга заявила в последний момент.

21-летняя модель Елена Елдиз опубликовала в TikTok видео, где поделилась неприятной ситуацией, которая с ней сложилась. Девушка рассказала, что ее близкая подруга не пригласила Елену на свою свадьбу, потому что ей показалось, что та в своем платье выглядит слишком хорошо для такого действа. Видео за три дня набрало более пяти миллионов просмотров.

Об этом пишет The Mirror.

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"Моя близкая подруга отменила приглашение на свою свадьбу, потому что подумала, что я выгляжу слишком красиво в платье, которое она сама выбрала для меня", — рассказала Елдиз.

Модель добавила, что о своем решении подруга заявила в последний момент.

" Она сказала мне в последнюю минуту, что не хочет, чтобы я одевала это платье. Я даже не смогла бы найти другое", — отметила девушка.

Елена Елдиз опубликовала фото того же наряда у себя в Instagram. Девушка собрала тысячи одобрительных комментариев.

В частности, пользователи не могли понять, почему подруга просто не выбрала другое платье.

"Она сама выбрала платье, поэтому она не могло попросить вас его заменить, легче было вас просто не приглашать", — написал один из комментаторов.

instagram.com/alenayildiz/

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