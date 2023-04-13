Онаниста в третий раз поймали за мастурбацией в супермаркете: он удивил оправданием

На этот раз мужчину уже посадили в тюрьму.

В США в третий раз поймали серийного "публичного онаниста" Джейсона Роуча за мастурбацией в супермаркете и, наконец-то, наказали.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Голого мужчину задержали, когда он удовлетворял себя и кричал в магазине города Веро-Бич, штат Флорида

Очевидцы позвонили 911 и 40-летнего мужчину арестовали. У него было странное оправдание для копов относительно своих действий.

Согласно отчету полиции, Джейсон сказал полицейским, что у него "были проблемы с прямой кишкой, и чтобы избавиться от боли, он должен эякулировать".

Фото: dailystar.co.uk

Власти заявили, что после инцидента ему были предъявлены обвинения в непристойном обнажении.

По словам полиции, до этого инцидента с ним дважды говорили за то, что он прикасался к себе на публике. В обоих случаях Роуча отпустили. Однако на этот раз его посадили в тюрьму округа Индиан-Ривер.

Заседание суда должно состояться 2 мая в этом году.

Полиция сообщает, что Джейсон ранее судим за нанесение побоев, мелкую кражу, нарушение охранного ордера, кражу со взломом, большую кражу, подачу поддельных документов и сопротивление полиции.

Напомним, недавно в Кременчуге онанист мастурбировал на глазах у прохожих. Суд наказал вора-эксгибициониста, который совершил кражу, а затем акт онанизма прямо на улице, несмотря на окружающих.

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