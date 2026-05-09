Они следят за нами, даже когда спят: исследователи раскрыли большой секрет домашних кошек.

Существует популярный стереотип, что коты — это чрезвычайно эгоистические создания, которым совершенно безразлично то, чем занимаются их хозяева (конечно, если речь не идет о кормлении). Однако команда японских исследователей решила бросить вызов этому мифу и выяснить, действительно ли наши любимцы настолько отстранены.

Результаты их необычного эксперимента доказывают: коты отлично знают, где вы находитесь, даже если вы вышли из комнаты. Об этом пишет Phys.org.

Эксперимент с невидимым хозяином

Ученые заподозрили, что пушистики интересуются своими опекунами гораздо больше, чем принято считать. Чтобы проверить эту теорию, они привлекли к исследованию 50 кошек — как обычных домашних лежан, так и жителей кошачьих кафе.

Животных по очереди помещали в просторную комнату, оборудованную динамиком. Еще один динамик исследователи спрятали снаружи, вне помещения. Далее котам включали разные аудиозаписи: голос их владельца, зовущего любимца по имени, голос совершенно незнакомого человека и просто случайные шумы.

Кошачья реакция на «телепортацию»

Подлинная магия началась на следующем этапе. Ученые начали включать звуки парами: сначала голос хозяина раздавался из динамика внутри комнаты (словно человек стоит рядом с котом), и буквально через мгновение тот же голос резко раздавался из динамика, стоявшего за дверью.

Наблюдатели, анализировавшие реакцию животных, заметили ярко выраженное изумление. Для кота эта ситуация выглядела так, будто его хозяин только мгновенно телепортировался из одного конца квартиры в другой, нарушив все законы физики.

Такая озадаченная реакция стала главным доказательством для ученых. Она свидетельствует о том, что кошки, даже не смотря на нас, внимательно слушают наши шаги и голос, создавая в своей голове своеобразную воображаемую карту. Они постоянно рассчитывают и фиксируют, где именно в этот момент должен находиться их человек, и любое внезапное или нелогичное исчезновение вызывает у них искреннее удивление.

Напомним, коты часто занимают место хозяина, которое он только что покинул. Исследования показывают, что это связано не только с теплом, но и запахами, эмоциональными сигналами и ощущением безопасности.

