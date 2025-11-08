Онлайн-гадалка довела семейную пару до полиции: что произошло

Карты Таро

В Китае полиция вмешалась в семейную драму после того, как женщина поверила онлайн-гадалке больше, чем собственному муже.

Об этом пишет Oddity Central.

Полиция города Уху, провинция Аньхой, недавно выступила посредником в довольно необычном супружеском споре.

Женщина обратилась к онлайн-гадалке, чтобы проверить верность мужа – и после «предсказания» решила, что он ей изменяет.

После этого между супругами начались постоянные ссоры, которые в конце концов довели мужа до отчаяния. Он пошел в полицию с жалобой, потому что больше не мог выдержать безосновательных обвинений.

По словам правоохранителей, жена заплатила 500 юаней (примерно 70 долларов США), чтобы узнать у гадалки, верен ли ее муж. Она ответила, что мужчина якобы «встречается с другими женщинами, ходит в гостинницы и платит работницам секс-индустрии».

«Она потратила 500 юаней на консультацию в онлайн-гадалки, которая сообщила, что у мужа есть любовница. Она искренне поверила в «пророчество», потому что другие пользователи называли их точными», – рассказал полицейский Чжао Синьюй из участка Гуаньдоу.

Мужчина заверил полицию, что был верен, но жена продолжала звонить гадалке каждый день, требуя новых «подтверждений».

«Я сказал ей, что больше не могу этого терпеть. Такая жизнь просто невыносима», — отметил мужчина в разговоре с полицейскими.

После беседы со стражами порядка женщина наконец успокоилась и пообещала больше не верить онлайн-пророкам.

Супруги, по данным полиции, помирились, и конфликт удалось урегулировать.

