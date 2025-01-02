Опальный банкир хитростью заставил сына разорвать помолвку и сам женился на его девушке

Бывший глава Банка Китая Лю Ляньге убедил своего сына разорвать отношения с невестой, чтобы он cам мог ухаживать за ней и жениться.

Об этом сообщает Oddity Central.

В последний раз Лю Ляньге попал в заголовки новостей в ноябре в прошлом году, когда ему был вынесен условный смертный приговор с отсрочкой на два года за получение взяток на сумму 121 миллион юаней (17 миллионов долларов США) и выдачу незаконных кредитов на сумму более 3,32 миллиарда юаней (450 миллионов долларов США) во время его пребывания на должности главы Банка Китая, но ранее он стал известен своей любовью к молодым женщинам. После развода с первой женой он женился трижды, причем его избранницы с каждым разом становились все младше и привлекательнее, а кульминацией стал его противоречивый четвертый брак с бывшей невестой его сына.

Китайские СМИ впервые написали о причудливом четвертом браке Лю Ляньге еще в 2023 году, вскоре после его внезапного увольнения с должности партийного секретаря Банка Китая и последующего исключения из Коммунистической партии.

История о том, как он убедил своего сына разорвать отношения со своей девушкой, чтобы потом самому преследовать ту же женщину, давно стала предметом сплетен в Китае, но из-за его высокого положения в Коммунистической партии СМИ никогда не освещали ее официально.

Слабость 63-летнего Лю Ляньге к молодым красивым женщинам никогда не была тайной, но никто не верил, что он пойдет саботировать романтические отношения своего сына лишь потому, что хотел получить девушку юноши для себя. Однажды, когда сын привел домой свою молодую девушку и сказал Ляньге, что планирует на ней жениться, банкир был настолько очарован красотой девушки, что начал планировать, как украсть ее у сына.

Через несколько дней после знакомства с будущей невесткой Лю начал давить на сына, чтобы тот порвал с ней, утверждая, что она не из хорошей семьи и все, к чему она стремится – воспользоваться их богатством и влиянием. Юноша пытался убедить отца, что тот ошибается, но Ляньге был неумолим, и он сначала прогнулся под его давлением, согласившись разорвать романтические отношения.

Чтобы убедиться, что сын больше не угрожает его романтическим амбициям, Лю свел его с гораздо более подходящей девушкой, дочерью старого друга. Затем он использовал свои связи, чтобы найти бывшую девушку сына, и стал засыпать ее подарками – дорогими ювелирными изделиями и предметами роскоши. Это был только вопрос времени, когда девушка окажется в его объятиях.

Через полгода после разрыва с невестой парень узнал, что его бывшая партнерша вскоре станет его третьей мачехой. Как сообщается, новость была настолько шокирующей, что погрузила молодого человека в глубокую депрессию. В какой-то момент его состояние настолько ухудшилось, что его пришлось госпитализировать.

К сожалению, Лю Ляньге не смог долго наслаждаться своим четвертым браком, поскольку в том же году кто-то донес на него в Комиссию по дисциплинарной инспекции и начались его юридические проблемы. Позже ему пришлось уйти в отставку с должности, и, в конце концов, его судили за коррупцию.

Напомним, девушка рассказала, как переспала с отцом своего парня, чтобы "окончательно отомстить". Она решила так поступить после того, как узнала о его измене.

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