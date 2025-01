Опасения катастрофы усиливаются: на побережье выбросило вторую "рыбу Судного дня" (фото)

Через две недели на одном побережье нашли уже вторую веслорыбу "Судного дня", что повлекло еще большие опасения о приближении стихийного бедствия. Так, первую рыбу на берегу мексиканского пляжа обнаружили серфингисты. Теперь существо обнаружил местный житель у скал.

Об этом пишет Need To Know.

Морское животное билось головой и хвостом о камни, отчаянно пытаясь вернуться в воду. Мужчина помог длинной рыбе, прежде чем она в конце концов уплыла прочь.

Теперь люди еще больше напуганы вероятным приближением стихийного бедствия, ведь по легенде эти существа являются предвестниками природных катаклизмов.

На пляж выбросило еще одну веслорыбу / Фото: Jam Press

Они пишут в Сети: "Это нехорошо, что-то плохое приближается", "Будьте осторожны, это знак несчастья", "Говорят, что веслорыба поднимается на поверхность только тогда, когда приближается стихийное бедствие...".

Благодаря своим размерам и форме рыбы напоминают морских змей и считаются предвестниками землетрясений и несчастий в японской мифологии. Миф возродился в 2011 году после землетрясения и цунами в Тохоке. 10 августа на пляже для серфинга Grandview Surf Beach в Энсинитасе близ Сан-Диего, Калифорния, США, была найдена мертвая веслорыба. Это был лишь 21-й случай обнаружения существа на калифорнийском пляже с 1901 года. Через два дня в Лос-Анджелесе и на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла.

По данным Института океанографии Скриппса, исследование, проведенное в 2019 году, показало, что между появлением веслорыбы и землетрясениями нет никакой связи. Они обитают на глубинах до 1 000 м и встречаются не очень часто. Их иногда выбрасывает на пляже после шторма или когда они получают серьезные травмы.

Напомним, в ноябре посетители австралийского пляжа пришли в ужас, увидев на берегу красное "инопланетное" существо. Его прибило к береговой линии.

