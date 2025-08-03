Опасная работа: чем занимается мужчина, который без диплома зарабатывает около 170 тысяч долларов в год

Мойщик окон из Ванкувера

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Муж из Ванкувера (Канада) рассказал о высокооплачиваемой должности, которая пугает большинство людей. Так, занимается мытьем окон на небоскребах.

Об этом пишет The Sun.

Он рассказал, что работает мойщиком окон на высотных зданиях в Ванкувере.

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У большинства людей есть работа, которую они клянутся никогда не выполнять независимо от того, сколько денег они получали, и его работа была одной из них. Парень рассказал, что работает мойщиком окон на высотных постройках в Ванкувере. По его словам, заработок составляет 34 фунта стерлингов (44,5 доллара) в час.

В среднем мойщик окон зарабатывает около 130 000 фунтов стерлингов (170 340 долларов) каждый год.

Он пояснил, что его работа позволяет также зарабатывать сверхурочно.

«Нам платят сдельно, поэтому чем больше я работаю, тем больше денег я зарабатываю», — сказал он в видеоролике.

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Мойщик окон признался, что его страсть к скалолазанию привела его к такой интересной карьере.

Ранее говорилось, что украинцы, по сравнению со среднестатистическим американцем, который в течение своей жизни меняет место жительства около 12 раз, менее мобильны. Только треть (34%) согласна изменить место жительства (город, область, страну) при улучшении финансовой компенсации и карьерных перспектив.

Наиболее мобильными являются кандидаты, претендующие на должности топ-менеджеров: 11,4% соискателей такой работы готовы переехать из своего города или региона. Открыты к изменениям в жизни 10,7% менеджеров по продажам. Несколько отстают специалисты с IT/телеком (10,5%). Впрочем, они более открыты для переезда за границу: почти каждый шестой кандидат из этой категории хотя бы раз задумывался об изменении страны проживания.