Опасная утренняя привычка для вашего сердца: кардиологи бьют тревогу

Утренняя привычка / © Pexels

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То, как мы начинаем день, в значительной степени влияет на наше здоровье, особенно на сердце. И хотя всем понятно, что курение, вейпинг или алкоголь с утра — это вредно. И все же кардиологи указывают на, казалось бы, безвредную привычку, которая может нанести не меньший вред.

Об этом сообщает Parade.

Что же советуют кардиологи никогда не делать в течение часа после пробуждения? Ответ прост: не проверяйте свой телефон.

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Почему утренний «скролинг» так опасен?

Доктор Александра Харази, кардиоторакальный хирург, объясняет: дело не только в выбросе гормонов стресса. Эта привычка задает тон всему дню. Вместо того, чтобы заниматься полезными для сердца делами — приготовлением здорового завтрака, медитацией, утренним кофе, физическими упражнениями, прогулкой с собакой или общением с близкими — вы погружаетесь в поток информации, часто вызывающей тревогу, стресс или страх пропустить что-то важное (FO).

Доктор Пол Бхелла, кардиолог и профессор медицины, подтверждает: как острый, так и хронический психологический стресс тесно связан с повышенным артериальным давлением, сердечными приступами и сердечной недостаточностью. Если просмотр телефона с утра становится источником негативных эмоций или стресса, это оказывает непосредственное влияние на ваше сердце.

Напомним, психологи говорят, что современные люди страдают дофаминовым истощением из-за обработки больших потоков информации.

По словам специалистов, каждый каждый из нас потребляет огромные объемы информации, из-за чего мозг не может отдохнуть, а человек уже с утра чувствует себя истощенным.

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