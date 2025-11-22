Опасное растение соседа начало "захватывать" чужой двор: видео поразило Сеть

Бамбук / © Pexels

Житель Великобритании оказался перед неожиданной проблемой: его ухоженный сад начали заполнять побеги бамбука, активно разросшегося на соседней территории.

Мужчина опубликовал в Instagram видео, где показал, как корни растения уже пробились под забором и появились на его участке.

Ролик быстро стал популярным и собрал почти 1,9 млн просмотров. По словам автора, сосед высадил дикий бамбук и не ограничил его зону роста. Теперь растение достигло около 7,5 метра в высоту и продолжает расползаться под почвой.

«Посмотрите, как далеко распространился этот бамбук!!! Можно купить неинвазивный бамбук… если вы, конечно, не любите своих соседей!», — отметил мужчина.

Стоит отметить, что ползучие сорта бамбука давно распространились в Великобритании. Они могут расти на десятки сантиметров ежедневно, надежно укорениться и часто становятся сложными для контроля. Эксперты рекомендуют ограничивать корневую систему специальными барьерами, регулярно подрезать побеги или выбирать декоративные виды.

Под постом пользователи активно делились советами и собственным опытом:

«Для бамбука нужно получить разрешение на строительство».

«У соседа было дерево, корни которого постоянно прорастали через мою траву. Однажды я насчитал 45 таких корешков. Я немного поинтересовался и узнал, что каждый корешок превратится в дерево, если его оставить расти, поэтому я облил корни в своем саду сильным гербицидом. Через 3 месяца дерево у соседа начало умирать. Извините, но я не жалею».

«Это фактически нарушение закона о дикой природе и сельской местности. Их могут оштрафовать за любые расходы на удаление».

