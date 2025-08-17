Опасный сюрприз: туристов популярного курорта предупреждают о смертельной болезни

Испания.

Реклама

Департамент здравоохранения испанской Каталонии опубликовал предупреждение о смертельной болезни в этом популярном курортном регионе. Особую обеспокоенность вызывают летучие мыши, больные бешенством.

Об этом говорится в материале The Mirror.

Отмечается, что 21% приступов животных в этом районе сейчас считаются рисковыми для передачи болезней. Жителей и туристов Каталонии призывают избегать контакта с летучими мышами, которые являются основными носителями бешенства в этом регионе.

Реклама

"Важно, чтобы человек, найдя летучую мышь, не брал его в руки, даже если он кажется безвредным или раненым. В этом случае следует сообщить чиновникам, чтобы они могли взять на себя ответственность за его лечение", - призывают местные власти.

Местные чиновники отмечают, что Каталония свободна от наземного эндемического бешенства. Это означает, что собаки, кошки и хорьки не имеют риска заражения. В этом районе сообщалось об отдельных случаях появления летучих мышей, которые переносят инфекцию.

Июнь, июль и август были пиковыми месяцами для нападений животных в Каталонии. Большинство инцидентов происходило во время туристических поездок по региону, на улицах или в быту.

Бешенство передается через укусы, царапины и другой тесный контакт с зараженным животным. Если турист тем или иным образом контактировал с летучими мышами, нужно немедленно промыть рану водой с мылом, чтобы уменьшить риск инфекции, а затем обратиться в медицинский центр, чтобы врачи оценили ситуацию. Обычно в таких случаях пострадавшим вводят препараты против бешенства. Также они должны соблюдать график вакцинации после подозрения на контакт.

Реклама

По данным служб здравоохранения, бешенство можно предотвратить, если немедленно обратиться за лечением после заражения. Однако, как только начинают проявляться симптомы, болезнь становится неизлечимой и почти всегда приводит к летальному исходу.

Напомним, летний отпуск на морском побережье кажется идеальным отдыхом, где можно расслабиться и забыть все правила. Тем не менее, существует одна привычка, за которую на пляжах мира могут оштрафовать на тысячи евро.