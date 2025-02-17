Опоссум устроил налет на дом, съел целый торт и не смог убежать: его госпитализировали (фото)

В Омасе, штат Небраска, США, в дом женщины недавно пришел неожиданный гость – голодный опоссум, который съел целый шоколадный муссовый торт и не смог убежать.

Ким Доггетт вспомнила CNN, как увидела свой торт на полу заднего крыльца, коричневые отпечатки лап на новом бежевом диване и лежавшем на нем запыхавшегося опоссума.

Ранее в тот же вечер Доггетт попросила сына вынести ее домашние шарики из арахисового масла на улицу, поскольку холодильник был переполнен.

"У нас просто закончилось место", – сказала американка. "А зимой это очень удобно, потому что вам не нужно пытаться запихнуть туда все, что есть в холодильник. Все можно вынести на крыльцо".

Открыв дверь, ее сын быстро закрыл ее и отказался выходить. "У тебя на диване опоссум", — сказал ей 22-летний Гейден Доггетт.

Мама поначалу не поверила ему. "Я действительно подумала, что он меня разыгрывает, так что подошла, включила свет, открыла дверь и такая: "О, Боже", — поделилась Ким. "А потом я подумала: "О, он съел торт".

Опоссум / Фото: CNN

Они пытались прогнать опоссума, но безуспешно, и женщина начала думать, мог ли шоколад быть ядовитым для животного. Тогда Ким позвонила в Американское общество гуманности, которое извлекло и перевезло животное на экспертизу.

В настоящее время "Тортовый разбойник" проходит лечение как от недавних пищевых привычек, так и от не связанного с ними отравления свинцом.

"Похоже, ему повезло, что его поймали с поличным, поскольку это позволило животному попасть в нашу больницу и получить диагноз, который может стать смертельным для диких животных", — сказала Лаура Стастни, исполнительный директор Центра реабилитации дикой природы Небраски.

Опоссум / Фото: Nebraska Wildlife Rehab

Ожидается, что опоссум полностью поправится и через несколько недель вернется в свою природную среду обитания.

Напомним, тюлень "забронировал" себе комнату женщины в отеле на ночь. Животное составило компанию ошарашенной туристке.

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