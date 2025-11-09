- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 545
- Время на прочтение
- 1 мин
Оптическая иллюзия для проверки IQ: времени дается 15 секунд
Тест проверяет внимательность и остроту зрения, требуя сосредоточиться на деталях изображения.
В интернете появился интересный тестна внимательность, который проверяет зрение и концентрацию всего за 15 секунд. На специальном изображении спрятана зверушка, которую нужно найти, присмотревшись к черно-белым линиям.
Об этом пишет Радио ТРЕК.
Эта оптическая иллюзия создана специально, чтобы оценить способность быстро замечать детали. Участникам нужно сосредоточиться, не отвлекаться и внимательно осмотреть изображение, чтобы найти скрытую фигуру.
Тест также интересен тем, что позволяет проверить остроту зрения.
А дело в том, что там нет животного.
Тест на внимательность — это не только развлечение, но и небольшая тренировка для мозга, которая помогает поддерживать концентрацию и улучшает способность быстро обрабатывать визуальную информацию. А если вам не удалось найти животное сразу, не стоит расстраиваться — главное тренировать внимательность и не сдаваться.
Напомним, ранее мы писали о том, что оптические иллюзии были источником восхищения на протяжении веков, и теперь они используются для выявления скрытых аспектов нашей личности.