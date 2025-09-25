ТСН в социальных сетях

Курьезы
352
1 мин

Оптическая иллюзия: найдите пингвина среди туканов за 5 секунд

Найдите пингвина, затерявшегося среди стаи туканов. Эта оптическая иллюзия проверит, насколько быстро вы замечаете детали.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пингвин

Пингвин / © Pexels

Оптические иллюзии — отличный способ развлечься, проверить внимательность или устроить дружеское соревнование. В этот раз задание не из легких: среди кучи одинаковых туканов спрятался пингвин.

Иллюстрацию подготовил Jagranjosh.

На первый взгляд, все птицы одинаковые, но среди них таки есть «лишняя». У вас всего 5 секунд, чтобы ее найти!

Подсказка: присмотритесь внимательнее к центру изображения и чуть правее — именно там прячется пингвин.

Правильный ответ

К слову, ранее мы публиковали головоломку, где на изображении людей в бассейне надо было найти ошибку в течение 9 секунд.

