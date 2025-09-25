Оптическая иллюзия: найдите пингвина среди туканов за 5 секунд

Пингвин / © Pexels

Оптические иллюзии — отличный способ развлечься, проверить внимательность или устроить дружеское соревнование. В этот раз задание не из легких: среди кучи одинаковых туканов спрятался пингвин.

Иллюстрацию подготовил Jagranjosh.

На первый взгляд, все птицы одинаковые, но среди них таки есть «лишняя». У вас всего 5 секунд, чтобы ее найти!

Подсказка: присмотритесь внимательнее к центру изображения и чуть правее — именно там прячется пингвин.

Правильный ответ

