Оптическая иллюзия: найдите пингвина среди туканов за 5 секунд
Найдите пингвина, затерявшегося среди стаи туканов. Эта оптическая иллюзия проверит, насколько быстро вы замечаете детали.
Оптические иллюзии — отличный способ развлечься, проверить внимательность или устроить дружеское соревнование. В этот раз задание не из легких: среди кучи одинаковых туканов спрятался пингвин.
Иллюстрацию подготовил Jagranjosh.
На первый взгляд, все птицы одинаковые, но среди них таки есть «лишняя». У вас всего 5 секунд, чтобы ее найти!
Подсказка: присмотритесь внимательнее к центру изображения и чуть правее — именно там прячется пингвин.
Правильный ответ
К слову, ранее мы публиковали головоломку, где на изображении людей в бассейне надо было найти ошибку в течение 9 секунд.