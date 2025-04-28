Оптическая иллюзия с числами вызвала горячий спор в Сети

Оптическая иллюзия

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Оптическая иллюзия, которой поделились в соцсети Х, разделила пользователей из-за того, какие именно числа они видят внутри закрученного круга. Некоторые даже задумались над тем, стоит ли им обратиться к врачу.

Об этом пишет The Mirror.

Оптическая иллюзия вызвала бурную дискуссию в Сети и оставила людей в споре из-за скрытых цифр в загадочном изображении.

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Гипнотическое изображение — это круг, заполненный сгущенными черными спиралями. Однако основной темой обсуждения стала путаница относительно того, что именно находится внутри круга — какое число там скрыто.

Пользователь Х под ником Benonwine спросил онлайн: «Вы видите число? Если да, какое именно?».

Один из пользователей ответил: «45 283… а в чем подвох?»

«Мне следует записаться на прием к врачу? Я вижу только 528. Это что-то значит для моего зрения?» — написал другой человек.

Один из пользователей соцсети выдвинул теорию, что количество наблюдаемых чисел зависит от чувствительности к контрасту. В то же время другие пользователи воспользовались инструментами редактирования изображений, чтобы расчистить рисунок и узнать правду. Иллюзия даже вызывала философские размышления у некоторых людей.

«Чем дольше смотришь, тем больше видишь. В тенях есть жизнь, так что не позволяй свету ослепить тебя», — написал один человек.

Однако другие просто посмеялись — еще один пользователь написал: «Вчера вечером, когда я был под хмельком, я видел все числа. Сегодня же вижу только три числа. Он завершил свое сообщение улыбающимся смайлом и добавил: „Мое исследование завершено: в состоянии опьянения видишь больше!“

Оптическая иллюзия

К слову, ранее пользователи Сети были введены в заблуждение, пытаясь разглядеть скрытое число в сложной оптической иллюзии, которое якобы могут обнаружить только люди с острым зрением.