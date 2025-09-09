Оптическая иллюзия с прямыми линиями стала вирусной в Сети: посмотрите и удивитесь

Телефон / © unsplash.com

В социальных сетях приобретает популярность новая оптическая иллюзия. На изображении — сетка из 64 серых квадратов, разделенных зелеными линиями. На первый взгляд, линии кажутся кривыми и постоянно двигающимися. Однако если сфокусировать взгляд на одной из них, она становится идеально прямой. Эта иллюзия, созданная иллюстратором Лешей Порче, озадачила пользователей Reddit.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам доктора Джолиона Тросцянка, визуального эколога из Университета Эксетера, эта иллюзия работает благодаря периферическому зрению. Это то, что мы видим краем глаза, вне прямого взгляда.

Оптическая иллюзия / © dailymail.co.uk

Исследование показало, что внутри серых квадратов есть крошечные узоры и линии разных оттенков. Наше периферическое зрение воспринимает эти узоры, но не видит их четко. Оно делает «догадки», что приводит к искажению восприятия прямых линий.

В то же время наше центральное зрение (фовеа) обладает высоким разрешением. Когда мы фокусируемся на одной линии, оно видит ее настоящей — прямой.

Оптические иллюзии возникают, когда мозг пытается восполнить пробелы в информации, которую ему дает глаз. Обычно он делает это правильно, но иногда ошибается, как в этом случае.

