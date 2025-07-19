Оптическая иллюзия с TikTok озадачила миллионы: где скрывается мужчина с усами

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TikTok снова в центре внимания: на этот раз пользователи массово моргают глазами, чтобы увидеть загадочного мужчину с усами. Все благодаря новой оптической иллюзии, которой поделился биолог и ведущий BBC доктор Дин Джексон.

Об этом пишет Daily mail.

На первый взгляд это обычный человек с каштановыми волосами, улыбающийся в камеру. Но стоит изображению обернуться — и зрители начинают видеть еще одно лицо. Второй человек с густыми усами «появляется» на отметке 6 часов.

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© Daily Mail

«В какое время человек с усами появляется у вас на часах?» — спрашивает у видео Джексон. Иллюзия быстро стала вирусной: ее просмотрели более 1,4 миллиона раз.

Комментаторы пишут, что не замечали второго лица, пока не моргнули или не отвели взгляд.

Это уже не первая визуальная загадка от Джексона, всколыхнувшая сеть. Похоже, TikTok снова превратился в арену соревнований за самый внимательный глаз.

Напомним, недостоверный медицинский контент в соцсетях негативно влияет на психическое здоровье студенческой молодежи.

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Возглавлявшая исследование Психиатриня Эшли Широс отметила: из 500 участников эксперимента значительная часть поверила в диагноз после просмотра недостоверных роликов. Большинство из них не имели профессиональной медицинской оценки, но считали себя носителями РДУГ из-за упоминания вымышленных или неточно трактованных симптомов, в частности, так называемого «паралича РДУГ».