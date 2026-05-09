Опубликован список из 10 самых популярных имен для младенцев: какие варианты стали наиболее модными

Выбор имени для новорожденного всегда является ответственной задачей для родителей. Управление социального обеспечения США (SSA) обнародовало официальную статистику самых популярных имен в прошлом году.

Согласно данным статистики, имена Лиам и Оливия снова возглавили рейтинги, оставаясь фаворитами родителей уже несколько лет подряд. Однако список для девочек претерпел ощутимые трансформации. В частности, имя Шарлотта теперь занимает второе место в топ-10.

Самой большой неожиданностью стало выбытие из первой десятки имени Ава. Это имя, которое на протяжении многих лет считалось неизменным лидером среди девочек, впервые за долгое время оказалось за пределами престижного списка. В десятку ворвалось новое женское имя — Элиана.

Что касается мужских имен, то ситуация остается более стабильной. Популярность имен для мальчиков демонстрирует минимальные изменения из года в год.

Топ-10 имен для девочек в 2025 году:

Оливия

Шарлотта

Эмма

Амелия

София (Sophia)

Миа

Изабелла

Эвелин

София (Sofia)

Эллиана

Топ-10 имен для мальчиков в 2025 году:

Лиам

Ной

Оливер

Теодор

Генри

Джеймс

Илия

Матео

Уильям

Лукас

Специалисты отмечают, что, хотя выбор имени — это очень личное решение, общемировые модные тенденции и обнародованные рейтинги часто помогают родителям сориентироваться и упростить этот процесс.

Напомним, ученые объясняют, что ребенок наследует черты как от матери, так и от отца, однако некоторые особенности чаще передаются определенной линией. В частности, интеллект и часть психических особенностей больше связаны с материнской наследственностью, поскольку соответствующие гены содержатся в Х-хромосоме.

В то же время от отца чаще наследуются рост, отдельные черты внешности и склонность к некоторым заболеваниям. Также ученые отмечают, что окончательное формирование внешности, характера и способностей зависит не только от генов, но и условий жизни и воспитания.

