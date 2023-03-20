Организм мужчины начал производить спирт: учитель остался без работы из-за редкого недуга

Мужчина жил с необычным синдромом и даже мог попасть за решетку.

Бывший житель Нью-Джерси ( США ) Марк Монджардо болеет синдромом "автопивоварни", или ABS. Это редкое состояние, при котором организм производит алкоголь.

Об этом пишет ABC7NY.

Мужчина рассказал, что впервые симптомы у него появились в 2006 году. Тогда он работал учителем средней школы и тренером в Нью-Джерси, когда сотрудники школы начали жаловаться, что от него пахнет алкоголем. Однако Монджардо никогда не пил на работе.

"Я бы никогда этого не сделал. Я учитель. Меня это очень волновало. Я действительно не имел представления о происходящем", — рассказал мужчина.

Впоследствии администрация школы отправила его в оплачиваемый отпуск.

"Они просто не поверили тому, когда я сказал, что не пил", – говорит Марк Монджардо.

После этого Монджардо уволился из школы и вместе с женой и двумя детьми переехал на Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и там получил работу преподавателя.

Однако уже через три недели на новой должности спортивного директора в 2018 году полиция задержала Монджардо, потому что он якобы выбросил мусор из автомобиля на дорогу, по словам очевидцев.

Во время проверки на алкоголь Монджардо рассказал, что в его крови было 0,18 или 0,19 промилле. Однако он не пил и не чувствовал себя пьяным.

Уже в следующем году полиция остановила Монджардо за то, что он пользовался мобильным телефоном за рулем, и снова был обвинен в нетрезвом вождении.

"Меня заставили сдать анализ крови, в моем организме был алкоголь", – сказал он.

Монджардо снова отправили в оплачиваемый административный отпуск на последние два месяца учебного года, а затем администраторы сообщили ему, что его контракт не продлен.

После этого его мать начала искать информацию, может ли человеческое тело производить алкоголь, и тогда она узнала о синдроме "автопивоварни".

Монджардо узнал о гастроэнтерологе докторе Прасанне Викремесингхе из Стейтен-Айленда, одном из немногих врачей в мире, специализирующемся на лечении синдрома ABS.

Наконец мужчине установили диагноз.

По мнению врача, синдром вызывают антибиотики, которые нарушают флору в кишечнике и позволяют грибкам и дрожжам одержать верх. Когда человек с таким синдромом ест углеводы или сахар, кишечник ферментирует алкоголь.

Напомним, студенту ампутировали конечности после того, как он съел остатки лапши соседа по комнате.

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