Оргии, капризы и угрозы: стюардесса частного самолета шокировала поведением богачей

Бывшая стюардесса Даниэль Стайрон / © New York Post

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Когда Даниэль Стайрон было 32 года, в 2015-м, она получила предложение, которое казалось осуществлением мечты: должность стюардессы на частном самолете, обещавшая высокую зарплату, визиты на элитные курорты и полный пакет льгот. Однако за блеском скрывалась другая реальность.

Об этом пишет New York Post.

Во время двух телефонных разговоров Даниэль с пилотом выяснилось, что эта работа имеет специфические условия: владелец самолета, религиозный человек, путешествовал с семьей только половину месяца, остальное время летал с любовницами. И под «альтернативным образом жизни», на который намекал пилот, скрывалось участие в сексуальных забавах прямо на борту.

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«Мы летаем с ними лишь раз в месяц, поэтому тебе не обязательно быть лесбиянкой — просто нужно развлекаться с ними«, — уверял ее собеседник.

Это странное предложение и семь лет работы в сфере частной авиации с VIP-клиентами Стайрон описала в своих откровенных мемуарах The Mile High Club: Confessions of a Private Jet Flight Attendant, написанных в соавторстве с братом Джеймсом Стайроном.

«Имена были изменены, чтобы защитить (нас от) злоумышленников. Поведение описано с целью унизить их. Вы знаете, кто вы», — говорится во вступлении к книге.

В конце концов, работу в том скандальном самолете женщина не приняла. Но, как признает сама Даниэль, и у других клиентов, с которыми ей приходилось иметь дело, хватало проблем. В своей книге она описала некоторых пассажиров как «несчастных, вампиров человеческой радости».

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Даниэль Стайрон написала мемуары о работе бортпроводницей / © New York Post

Проделки богачей в частных самолетах

Был клиент, который устроил скандал из-за отсутствия определенной марки текилы — несмотря на то, что ее никто не просил. Другие — худые женщины, одержимые контролем за питанием, которые буквально следили за каждой тарелкой с кухни. Один ассистент даже пригрозил ударить стюардессу в лицо, потому что поданный на завтрак сэндвич оказался недостаточно горячим.

В еще в одном случае женщина толкнула Стайрон в перегородку во время турбулентности, потому что ее собачек немного тряхнуло.

«Она относилась к собакам лучше, чем к любому из людей на борту», — вспоминает бортпроводница.

Одной из самых абсурдных ситуаций стало требование найти шампанское на острове Сент-Мартен зразу после того, как там пронесся разрушительный ураган. Клиент настаивал на игристом, несмотря на гуманитарный кризис вокруг.

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«Я стою и думаю: „Здесь нет шампанского. Только что случился ураган. Люди стоят в очередях за хлебом, а ты просишь меня потратить 20 000 долларов на игристое“, — рассказала стюардесса.

На тот момент работал только один супермаркет, куда она все же отправилась.

«Это было как в постапокалиптическом фильме», — отметила Стайрон.

Другая история — о влиятельном мужчине, который один день летал с беременной женой, а через несколько дней — с любовницей.

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«Как женщине, мне было больно быть частью этого. Хотя выбора не было. Что я должна была сделать? Разрушить свою жизнь и сказать: „Эй, твой муж тебе изменяет“? Она, видимо, и так знала», — рассказала бортпроводница.

Как следует из названия книги, некоторые пассажиры не сдерживались и в воздухе. В таких случаях экипаж знал, что делать: оставить салон и дать волю «развлечениям», а затем убрать последствия.

«Обычно все происходит в уборной, на камбузе или просто на диване. Это же их дом, правильно? Частные джеты — это как летающие гостиные», — говорится в мемуарах стюардессы.

Несмотря на все трудности, в работе были и приятные моменты. Вечеринки с пилотами в Лас-Вегасе, вояжи в Коста-Рику, Аспен, Сен-Бартс — все это осталось в памяти.

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Даниэль Стайрон на борту самолета / © New York Post

Однажды, когда самолет задержался из-за поломки на взлетной полосе в Лос-Анджелесе, Стайрон пришлось развлекать пассажиров, пока техники пытались починить лайнер. Главным гостем тогда был актер и комик Джейми Фокс. Он, в отличие от большинства знаменитостей, не только не разозлился, но и стал душой компании.

«Он был самым приятным среди знаменитостей. Шутки, истории — он излучал свет. [Через три часа на земле] еда закончилась, мимозы закончились, люди уже нервничали, но не Джейми. Он все еще улыбался. Все еще был приветлив. Это вернуло мне веру в человечность», — поделилась бортпроводница.

Но подобные исключения, признает она, лишь подчеркивали общую тенденцию.

«Думаешь, у этих людей есть все. Но я видела совсем другое. Они ужасно неуверенные в себе. Их друзья соревнуются друг с другом, кто круче. Один человек имел несколько самолетов, красавицу-жену, все на свете — и при этом постоянно парился из-за пересадки волос. Ну кого это волнует?» — рассказала Стайрон.

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В конце концов, женщина оставила небо и вернулась к делу, которое было ей ближе еще до авиации — косметологии. Сейчас Даниэль руководит собственной студией Fluff NYC на Манхэттене, где вместо прихотей звезд занимается уходом за лицами клиентов.

«Это менее гламурно, но гораздо спокойнее», — с улыбкой говорит она.

К слову, стюардесса Мэнди Смит рассказала, что попытки заняться сексом в самолете случаются «на одном из 20 или 30 рейсов», и существуют способы борьбы с этим.