Оседает жир и повреждается эмаль: какие вещества нельзя сливать в унитаз

Есть риск, что из-за засорения может подняться вода и все отходы, которые раньше были в трубах.

Выливать в унитаз кофейную гущу, кипяток, суп и другие продукты нельзя. Поскольку избыток пищи в сточных водах вызывает гниение и даже нарушает работу канализационных очистных сооружений.

Об этом пишет УНИАН.

Многие продукты, которые вы могли сливать в унитаз, приводят к засорениям и оставляют разводы и грязь. В частности, это касается тех продуктов, которые разбухают в воде – листья заварки, рис, макароны и т.д.

Список веществ, которые нельзя выливать в унитаз

Некоторые жидкости категорически запрещено утилизировать таким образом. К ним относятся:

Кофейная гуща. Она вредит сантехническим трубам, они быстро забиваются и изнашиваются. Особенно опасна кофейная гуща для чугунных труб.

Растворитель. Сантехники не советуют это делать, потому что опять же может повредиться эмаль.

Масло. Этот жир оседает на стенках, со временем скапливается, что сужает просвет и приводит к засорениям.

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Туалетная бумага. Производители делают туалетную бумагу из разных материалов. Но не все они даже наполовину растворяются в воде, поэтому существует высокий риск забьющегося канализация. Справиться поодиночке с проблемой будет сложно, придется вызвать сантехника и платить немаленькую сумму, чтобы устранить засор.

Кипяток. Эксперты не советуют это делать, поскольку вы можете повредить эмаль. Сливая горячую воду в унитаз, а затем холодную, эмаль резко расширится, а затем уменьшится в объеме, что спровоцирует трещины. В результате вам придется менять унитаз.

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