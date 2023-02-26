Оседает жир и повреждается эмаль: какие вещества нельзя сливать в унитаз

Есть риск, что из-за засорения может подняться вода и все отходы, которые раньше были в трубах.
Выливать в унитаз кофейную гущу, кипяток, суп и другие продукты нельзя. Поскольку избыток пищи в сточных водах вызывает гниение и даже нарушает работу канализационных очистных сооружений.
Об этом пишет УНИАН.
Многие продукты, которые вы могли сливать в унитаз, приводят к засорениям и оставляют разводы и грязь. В частности, это касается тех продуктов, которые разбухают в воде – листья заварки, рис, макароны и т.д.
Список веществ, которые нельзя выливать в унитаз
Некоторые жидкости категорически запрещено утилизировать таким образом. К ним относятся:
- Кофейная гуща. Она вредит сантехническим трубам, они быстро забиваются и изнашиваются. Особенно опасна кофейная гуща для чугунных труб.
- Растворитель. Сантехники не советуют это делать, потому что опять же может повредиться эмаль.
- Масло. Этот жир оседает на стенках, со временем скапливается, что сужает просвет и приводит к засорениям.
- Туалетная бумага. Производители делают туалетную бумагу из разных материалов. Но не все они даже наполовину растворяются в воде, поэтому существует высокий риск забьющегося канализация. Справиться поодиночке с проблемой будет сложно, придется вызвать сантехника и платить немаленькую сумму, чтобы устранить засор.
- Кипяток. Эксперты не советуют это делать, поскольку вы можете повредить эмаль. Сливая горячую воду в унитаз, а затем холодную, эмаль резко расширится, а затем уменьшится в объеме, что спровоцирует трещины. В результате вам придется менять унитаз.
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