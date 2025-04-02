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Ошеломленный мужчина нашел ядовитую змею в мороженом — фото
Лакомство с сюрпризом продали на улице.
В Таиланде ошеломленный мужчина не мог поверить своим глазам после того, как заметил мертвую ядовитую змею в своем мороженом.
Об этом пишет What’s The Jam.
Рейбан Нахлунгбун нашел тело змеи, замороженное внутри. Он пошутил: «Змея с невинными глазами, ты уже умерла?»
33-летний Рейбан поделился, что купил лакомство у уличного продавца в Бангкоке.
Мужчина добавил: «Это реальная картина и реальная ситуация. Я сам купил это эскимо».
Змея может быть золотой древесной змеей. Этот вид умеренно ядовитый, однако из-за своих задних клыков он считается менее опасным для человека, чем змеи с передними клыками.
Тем временем пользователи пошутили, что это новый рецепт мороженого с дополнительным белком.
Напомним, пес нашел уникальную окаменелость ледникового периода на пляже.