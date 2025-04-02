Ошеломленный мужчина нашел ядовитую змею в мороженом — фото

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В Таиланде ошеломленный мужчина не мог поверить своим глазам после того, как заметил мертвую ядовитую змею в своем мороженом.

Об этом пишет What’s The Jam.

Рейбан Нахлунгбун нашел тело змеи, замороженное внутри. Он пошутил: «Змея с невинными глазами, ты уже умерла?»

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33-летний Рейбан поделился, что купил лакомство у уличного продавца в Бангкоке.

Мужчина добавил: «Это реальная картина и реальная ситуация. Я сам купил это эскимо».

Мороженое с ядовитой змеей / © Jam Press

Змея может быть золотой древесной змеей. Этот вид умеренно ядовитый, однако из-за своих задних клыков он считается менее опасным для человека, чем змеи с передними клыками.

Тем временем пользователи пошутили, что это новый рецепт мороженого с дополнительным белком.

Напомним, пес нашел уникальную окаменелость ледникового периода на пляже.