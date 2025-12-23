Ошибаются почти все: как по новому правописанию образуется отчество от Игорь

Украинский язык / © pixabay.com

Новое украинское правописание действительно может удивить, особенно когда речь идет о привычных вещах. Одной из таких стала отчество от имени Игорь — вариант, к которому привыкли годами, теперь советуют избегать.

Об этом пишет УНИАН.

По современным нормам украинского языка правильная форма мужского отчества — Игоревич. Варианты Игоревич и Игоревич сейчас считают ложными.

Языковеды объясняют это грамматической особенностью имени.

Имя Игорь относится к так называемой мягкой группе существительных. Хотя в начальной форме мягкий знак не пишется, в других падежах он появляется: Игорь, Игорь. Именно поэтому у отчества должен быть мягкий знак — Игоревич.

Специалисты советуют запомнить простую аналогию:

Василий — Васильевич

Игорь — Игоревич

Для женщин изменений нет. Форма Игоревна как была правильной, так и остается нормативной.

Языковеды напоминают базовые нормы:

для мужских отчество используется суффикс -ович

для женских — -овна или -евна

Какие есть исключения

Некоторые отчества сложились исторически и не всегда соответствуют логике современной грамматики:

Григорий — Григорьевич , а не

Николай — Николаевич, несмотря на форму имени

Такие варианты закрепились в речи и считаются нормативными.

Напомним, слово «капюшон», которое часто используют украинцы для обозначения части верхней одежды, имеет французское происхождение. В то же время, в украинском языке существуют удельные и благозвучные соответствия, в частности «пол» и «каптур», зафиксированные в Словаре украинского языка и употребляемые еще в классической литературе.

Кроме этого, языковеды обращают внимание на малоупотребительные диалектизмы — затула, коба и кобка, которые также могут служить альтернативами иноязычному слову и обогащать украинский словарный запас.