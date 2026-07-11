Ошибаются почти все: психологи объяснили, чего действительно хотят мужчины от секса

Кровать, пора / © Freepik

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Распространенный стереотип о том, что мужчин в сексе интересует только физическое удовольствие, не подтверждается современными исследованиями. Психологи и сексологи пришли к выводу, что для большинства мужчин интимная близость неразрывно связана с любовью, доверием и эмоциональным единством с партнершей.

Об этом пишет BBC.

Психолог Петра Зеброфф отмечает, что годами общество формировало образ мужчины, который якобы постоянно думает о сексе и всегда должен быть его инициатором.

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Впрочем, современные исследования свидетельствуют о другом. В ходе опроса мужчин и женщин в длительных отношениях большинство респондентов объясняли, что выбирают секс с партнером не только ради физического удовлетворения.

Чаще всего они говорили о желании ощутить любовь, нежность, доверие, безопасность и эмоциональную близость.

Что удивило даже ученых

Особенно неожиданным стало то, что мужчины даже чуть чаще женщин называли именно эмоциональную связь главной причиной интимной близости.

В то же время, женщины часто недооценивали, насколько важно мужчинам чувствовать поддержку, заботу и романтику. Именно из-за таких взаимных ошибочных представлений, по мнению психологов, во многих парах постепенно ослабевает сексуальное влечение.

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Еще одно исследование сексологинь Сары Гантер Мюррей и Лори Бротто показало, что около 95% мужчин хотят чувствовать себя сексуально желанными для своей партнерши.

Однако лишь небольшая часть опрошенных отметила, что получает такое подтверждение настолько часто, как им бы хотелось.

Мужчины признавались, что особенно ценят, когда женщина сама проявляет инициативу, флиртует, говорит комплимент или первой демонстрирует свои чувства.

Что на самом деле делает сексуальную жизнь счастливой

Исследователи отмечают: главной причиной проблем в сексуальной жизни часто становится не разница между мужчинами и женщинами, а непонимание потребностей друг друга.

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Американская сексологиня Эмили Нагоски также отмечает, что счастливые пары не обязательно постоянно испытывают сильную страсть. Вместо этого они умеют открыто говорить о своих желаниях, доверяют друг другу и не боятся обсуждать интимные темы.

Самое честное общение, взаимное уважение и эмоциональная близость, по словам экспертов, являются основой гармоничных отношений и удовлетворенной сексуальной жизни.

Напомним, исследование ученых (645 участников) показало, что секс снижает стресс только в день близости, не имея устойчивого эффекта на следующий день. Ключевым является мотив: секс из-за давления, вины или страха конфликта лишь усиливает напряженность впоследствии. Положительное воздействие возможно только при искреннем желании близости, однако оно нестабильно и не заменяет решение реальных причин стресса.

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