Ошиблась в греческой мифологии: женщина выбрала для дочери имя в честь венерической болезни

Женщина рассказала, как ее подруга хотела назвать свою дочь в честь заболевания, передающегося половым путем, перепутав его с именем персонажа греческой мифологии. Теперь ее обвинили в том, что она указала на это будущей маме.

Об этом пишет Mirror.

Она объяснила, что ее приятельница находится на пятом месяце беременности и начинает мозговой штурм по поводу имени для своего первенца. Желая услышать мнение друзей о именах, она пригласила их к себе домой и озвучила варианты.

"Вчера мы все собрались вместе, чтобы пообщаться, и она рассказала нам о своей последней любимой идее. Хламидия. Прежде чем я успела оправиться от шока, она начала рассказывать о том, что с тех пор, как мы читали "Одиссею" в старших классах, она всегда нравилась ей в греческой мифологии. Это занимает минуту, но из контекста, который она задает в разговоре, я понимаю, что она говорит о Клитемнестре (если вы не знаете и не хотите искать, это жена царя Агамемнона и сестра Елены Троянской). Я перебиваю ее и говорю: "Подожди, ты имеешь в виду Клитемнестру, а не Хламидию. Верно? А она: "Нет, я имела в виду Хламидию", — начал рассказ подруга.

Пытаясь спасти ее от "ужасающей" ошибки, она объяснила, что хламидии — это ЗППП, а не фигура с греческой мифологии. Она добавила: "После того, как я начала искать в Google, чтобы доказать свою точку зрения, она смутилась и замолчала. Настроение на остальное время, которое мы провели вместе, немного испортилось".

Но когда она вернулась домой, ее беременная подруга начала забрасывать ее гневными текстовыми сообщениями, осуждая ее за то, что она поставила ее в неудобное положение перед всеми. Женщина добавила: "Она говорит, что я могла бы поговорить об этом наедине и не нужно было так снисходительно относиться к этому. Она просто говорила об имени, которое ей нравится, а я заставила ее чувствовать себя идиоткой. Я проигнорировала текст, потому что она вела себя как идиотка. Она просто опиралась на десятилетнюю память о книге, которую мы читали в старших классах, и перепутала имя с распространенным венерическим заболеванием. Простой поиск в Google перед тем, как так привязываться к названию, решил бы проблему еще до того, как она возникла".

По ее словам, другие женщины встали в защиту беременной подруги и начали критиковать ее за то, что она рассказала о венерическом заболевании. Но женщина считает, что они намного хуже подруги, если наблюдают и молчат, зная, что это может разрушить жизнь ребенка.

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Желая узнать, была ли она неправа, она добавила: "Я не думаю, что мне есть за что извиняться, и, кроме того, они были вполне счастливы сидеть там и позволять ей думать, что ее имя для ребенка, "передающееся половым путем", будет хорошим выбором. Представьте, как ей было бы стыдно, когда она позже обнаружила ошибку и поняла, что ни у кого из ее друзей не хватило порядочности сказать ей правду. Но я чувствую, что только я одна на своей стороне, неужели я здесь действительно ничтожна?".

Комментируя ее сообщение, пользователи написали: "Когда-то давно я вполне обоснованно думал, что "Феллацио" – это персонаж из "Ромео и Джульетты". И я даже не могу обвинять детский мозг", "Клитемнестра? Не уверена, что не хотела бы быть Хламидией", "Кандида – это настоящее женское имя, хотя оно очень редко используется в наши дни (вероятно, по понятным причинам).

Напомним, 6-летняя девочка не получила паспорт из-за того, что ее назвали в честь персонажа "Игры престолов". Как выяснилось, это имя – торговая марка Warner Brothers.

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