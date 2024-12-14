Ошибочно отсидел 13 лет: тюрьма требует у невиновного мужчины 4,3 млн гривен за "проживание"

В Германии тюрьма требует с невиновного мужчины 100 000 евро за питание и проживание в тюрьме.

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

В прошлом году с Манфреда Гендицки были сняты обвинения в убийстве. До этого он провел 13 лет в тюрьме как невиновный человек.

Житель общины Роттах-Эгерн провел за решеткой 4916 дней, потому что прокуратура обвинила его в убийстве, которое, как выяснилось впоследствии, вероятно, было лишь несчастным случаем.

После освобождения он хотел получить компенсацию в размере 750 тысяч евро, но получил сумасшедший счет. Так, недавно судебная власть очень точно перечислила его срок. После того, как Гендицки был освобожден в 2022 году и оправдан в 2023-м, дело теперь только в деньгах. Генеральная прокуратура Мюнхена хочет взыскать с Манфреда чуть менее 100 000 евро (4,3 млн гривен) – за тюремную еду и "проживание". По словам судьи Симона Пшорра, это законная практика в Германии.

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина угнал "Ниву", чтобы отвезти козу в монастырь. Стало известно, как его наказали.

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