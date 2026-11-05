«Оскорбление для культуры»: итальянского шеф-повара уволили за отказ готовить пиццу с ананасами

Итальянец отказался класть ананасы на пиццу и потерял работу / © Pixabay

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Итальянского шеф-повара уволили из ресторана в Австралии после того, как он отказался подавать клиентам пиццу с ананасом, назвав эту начинку «оскорблением его культуры».

Об этом пишут The Guardian и Metro.

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В ресторан итальянской кухни La Costa в австралийском Брисбене поступил огромный заказ на $15,000 для гостей в приватном мероприятии. В заказе среди других блюд оказалась пицца с ананасами. Это было важное условие заказчика. Квинсленд, где расположен Брисбен, известен как главный регион Австралии по выращиванию ананасов.

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«У нас было большое мероприятие, и они потратили более 15 000 долларов, а парень, который за все платил, сказал: „Смотрите, мне нужно пиццу с ветчиной и ананасом“, — сказал владелец ресторана Эллиот Ингрем.

Шеф-повар Дэвид Тамбурелла отказался использовать ананас, поскольку «он, как итальянец, считает, что добавление ананаса в пиццу является оскорблением его культуры».

Непослушного шеф-повара уволили. Впрочем, отказ от приготовления пиццы с ананасом был не единственной претензией к Тамбурелле. Руководство также жаловалось на его неправильную лексику, проблемы с коммуникацией и обострение конфликтов во время работы.

В свою очередь Тамбурелла утверждал, что его уволили с нарушением Закона о справедливом труде, а потому пошел в суд.

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Однако шеф-повар проиграл попытку вернуться на работу. Кроме того, итальянец более трех лет проходил процедуру получения австралийской визы — путь к постоянному проживанию, спонсируемый работодателем. Ресторан спонсировал визу, которая позволила ему стать постоянным жителем Австралии. Однако процесс спонсорства был прекращен после увольнения.

Тамбурелла сейчас работает в другом ресторане в Брисбене, и утверждает, что ананаса в его меню нет. Сам ресторан La Costa впоследствии прекратил работу из-за высоких затрат на ведение бизнеса в регионе.

Ранее сообщалось, что в Италии один из ресторанов поднял цену на гавайскую пиццу с ананасом до 100 евро, чтобы туристы не заказывали это блюдо.

Также мы писали, какова была пицца времен Древнего Рима.

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