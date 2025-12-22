Осьминоги заполонили побережье Британии: что происходит с климатом

Осьминог

Организация Wildlife Trusts объявила 2025 год годом осьминога после того, как у южного побережья Англии зафиксировали рекордное количество этих одних из самых умных беспозвоночных в мире.

Об этом говорится в ежегодном обзоре состояния британских морей, пишет The Guardian.

Причиной явления стала мягкая зима и очень теплая весна, которые создали благоприятные условия для массового размножения средиземноморского осьминога. В результате беспрецедентное количество животных поселилось вдоль южного побережья Англии – от Пензанса в Корнуолле до юга Девона.

По словам Мэтта Слейтера из Cornwall Wildlife Trust, масштабы отлова, зафиксированные местными рыболовами, примерно в 13 раз превышают привычные показатели для вод Корнуоллу. По подсчетам специалистов, в этом году в водах Великобритании было выловлено около 233 тысячи осьминогов — резкий рост по сравнению с предыдущими годами.

Обычный, или средиземноморский, осьминог (Octopus vulgaris) по-прежнему встречался в британских водах, однако в очень незначительном количестве. Нынешнюю «вспышку» популяции связывают не только с теплой погодой, но и с большим количеством крабов-пауков, которые также массово появлялись у южного побережья в последние годы.

По данным Marine Biological Association, в последний раз подобное массовое "цветение" осьминогов фиксировали в 1950 году, а до этого - в начале ХХ века, в 1900 году.

Из-за резкого роста численности осьминогов их впервые за долгое время стало легко заметить на мелководье. Дайверы снимали видео, на которых животные собираются в группы — что для них нетипично, ведь обычно осьминоги ведут одиночный образ жизни, — а также передвигаются по морскому дну, опираясь на кончики щупалец. Один из осьминогов даже пытался схватить подводную камеру.

"Во время первого погружения у полуострова Лизард я сразу увидел пятерых осьминогов. И они действительно велики", - отметил Слейтер. По его словам, обычные осьминоги в британских водах могут достигать полутора метров в ширину.

Экологи не исключают, что в случае еще одной мягкой зимы 2026 возможно повторное "цветение" популяции. В то же время специалисты предостерегают: по историческим данным, такие явления обычно непродолжительны.

В Wildlife Trusts также сообщили, что 2025 год принес и другие неожиданные природные рекорды: в частности, рекордное количество серых тюленей в Камбрии и наибольшую зафиксированную численность тупиков на острове Скомер у побережья Уэльса. Кроме того, волонтеры впервые обнаружили некоторые виды морских животных в регионах, где их раньше не наблюдали, что свидетельствует о стремительных изменениях в экосистемах британских морей.

Ранее сообщалось, что осьминоги могут работать даже тогда, когда их сердце временно прекращает работу. Биологи объяснили, как это вообще возможно.