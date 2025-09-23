Основатель успешной компании отказался от миллиардов: причина удивит

Деньги

Реклама

Для многих бизнесменов попадание в список миллиардеров — это вершина успеха, но для Ивона Шуинара, 86-летнего основателя компании Patagonia, это стало одним из худших дней в жизни.

Об этом пишет издание Fortuna.

В 2017 году, когда Forbes впервые включил его в клуб миллиардеров, Шуинар ощутил лишь раздражение.

Реклама

«У меня нет миллиарда на счету. Я не вожу „Лексусы“. Это был политический провал — миллиардерство существует только из-за растущего разрыва между богатыми и бедными», — цитирует его книга «Dirtbag Billionaire» Дэвида Джеллеса.

Шуинар, всю жизнь скалолаз и живший очень скромно, решил отказаться от богатства. Несмотря на стоимость компании в 3 миллиарда долларов, он отказался от продаж и выхода на биржу.

«Я не уважаю фондовый рынок. Как только становишься публичным, теряешь контроль и превращаешься в безответственную корпорацию», — объяснил он.

В 2022 году Шуинар вместе с семьей передал компанию в траст и некоммерческую организацию. Теперь около 100 миллионов долларов ежегодного дохода направляются на борьбу с изменением климата и защиту дикой природы.

Реклама

Таким образом, Шуинар не только реализовал свою цель — раздать максимум средств тем, кто реально спасает планету, но и вычеркнул свое имя из списка миллиардеров.

Напомним, легенда бразильского футбола Неймар-младший, потерпевший наибольший разгром в карьере и расплакавшийся на поле, унаследует более 1,14 миллиарда долларов после того, как его назвали единственным наследником бездетного миллиардера, с которым он никогда не встречался.

На украинском рынке труда, где преобладают вакансии строителей, водителей, бухгалтеров или IT-специалистов, существует целая категория редких специальностей. Это те профессии, вакансии которых встречаются единично, а квалифицированных работников в этой сфере найти очень сложно. Государственный центр занятости обнародовал перечень таких редких специальностей, и он оказался достаточно неожиданным, ведь объединяет как творческие и культурные направления, так и научные и производственные.