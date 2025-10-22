ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
192
Время на прочтение
3 мин

Основные черты каждого знака зодиака: что скрывается за стереотипами

Астрологи назвали главные черты каждого знака зодиака

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Основные черты каждого знака зодиака

Основные черты каждого знака зодиака

Многие воспринимают знаки Зодиака упрощенно, основываясь на общих стереотипах. Однако, чтобы по-настоящему понять характер каждого знака, астрология использует два ключевых инструмента, раскрывающих его подлинную сущность — модальности (т.е. как знак действует или реагирует) и стихии (его базовая энергия).

Все знаки Зодиака поделены на три большие группы, объясняющие, как они взаимодействуют с окружающим миром и изменениями:

  • Кардинальные знаки (Овен, Рак, Весы, Козерог) — это инициаторы, начинающие новые циклы и выступающие в роли лидеров.

  • Фиксированные знаки (Телец, Лев, Скорпион, Водолей) — это стабилизаторы, обладающие выносливостью и способностью поддерживать и закреплять начатое.

  • Мутабельные знаки (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы) — это адаптеры, которые обеспечивают плавность перемен и готовы к гибкости.

Каждый знак имеет свою полярность: мужские (Огня и Воздух) активные и экстравертные, а женские (Земли и Воды) — интуитивные и интровертные.

Важнейшие характеристики каждого знака зодиака

Овен — это первопроходец (кардинальный огонь), которым управляет Марс. Его главная черта — интенсивное влечение к действию. Овен — это чистая энергия, быстрота мысли и непосредственность, которая делает его естественным лидером, способным преодолеть любую задачу.

Телец — это Фиксированная Земля, управляемая Венерой. Его сущность — чрезвычайная выносливость и стабилизация. Несмотря на свое пресловутое упрямство, Телец обладает непревзойденной силой выстоять в любых бурях, сохраняя спокойную элегантность и отличный вкус.

Близнецы — мутабельный воздух, которым управляет Меркурий. Их ключевая черта — интеллектуальная двойственность и ловкость. Они постоянно ищут знания и способны видеть все точки зрения, что делает их неуравновешенными, но очень остроумными коммуникаторами.

Рак — кардинальная вода, управляемая Луной. Его главная черта — интуитивное лидерство и психическая сила. Рак действует, руководствуясь интуицией, имеет сильный материнский инстинкт, обеспечивающий ему заботливость и глубокое эмоциональное сочувствие.

Лев — фиксированный огонь, которым управляет солнце. Его сущность — драматический талант и энтузиазм. Лев, как король зодиака, обожает быть в центре внимания. Он сохраняет свою теплоту и упорство благодаря уравновешенной огненной натуре, которая всегда будет кричать громче всех.

Дева — мутабельная земля, управляемая Меркурием. Ее важнейшая черта — перфекционистское внимание к деталям. Дева постоянно стремится к улучшению, ее критическая натура идеально подходит для выявления и исправления любых недостатков; ничто не ускользнет от ее пристального взгляда.

Весы — кардинальный воздух, управляемый Венерой. Их главный принцип — стремление к взвешенному и взаимному решению. Весы ценят партнерство больше всего, и их лидерство основывается на справедливости и желании найти взвешенный и взаимный результат в любой ситуации.

Скорпион — фиксированная вода, управляемая Марсом и Плутоном. Его ключевое качество — глубокая, постоянная эмоциональная трансформация. Это наиболее интенсивный знак, способный бесстрашно исследовать подземный мир эмоций и проходить многократные стадии перерождения, подобно фениксу.

Стрелец — мутабельный огонь, управляемый Юпитером. Его сущность — смелое исследование неизведанных территорий. Это экспрессивный, жизнерадостный философ, стремящийся к далеким путешествиям и знаниям, часто наделенный удачей, но склонный к избыточности и самоуверенности.

Козерог — кардинальная земля, управляемая Сатурном. Его главная черта — стоицизм и стратегическое построение империи. Козерог играет в длинную, чтобы добиться невероятного успеха. Ни один другой знак не способен вынести такое бремя кармических обязательств и последовательно подниматься на вершину.

Водолей — фиксированный воздух, управляемый Сатурном и Ураном. Его ключевое качество — непоколебимый индивидуализм и инновации. Это технологический, оригинальный знак, который, несмотря на свой внешний холодный фронт, глубоко отзывчив и стремится улучшить жизнь коллектива.

Рыбы — мутабельная вода, управляемая Юпитером и Нептуном. Их сущность — психическая восприимчивость и мистическая интуиция. Рыбы обладают эклектической магией, удивительно точной интуицией, постоянно вплетаясь в сознательную реальность и выходя из нее, помня об известном и неизвестном.

Важно помнить, что хотя астрология может быть интересным инструментом для самопознания, ей нельзя следовать полностью или принимать ее как неоспоримую истину, поскольку она не является научно доказанной системой.

Дата публикации
Количество просмотров
192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie