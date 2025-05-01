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Осознанные сновидения – отдельное состояние сознания: новое исследование шокирует
Осознанное сновидение – это состояние, при котором человек осознает, что он спит и может частично контролировать сюжет сна. Люди в таком состоянии способны летать, преодолевать страхи или моделировать любые сценарии.
Осознанные сновидения – это не просто яркие сны, а совершенно отдельное состояние сознания с уникальными нейронными признаками. К такому выводу пришла международная команда исследователей во главе с Чагатаем Демирелем из Медицинского центра Университета Радбауд (Нидерланды). Их исследования не только бросают вызов традиционному разделению на "сон" и "бодрствование", но и открывают новые горизонты для изучения мозга и возможного терапевтического применения.
Об этом говорит Daily Mail.
Что такое осознанное сновидение?
Это состояние, при котором человек осознает, что он спит и может частично контролировать сюжет сна. Люди в таком состоянии способны летать, преодолевать страхи или моделировать любые сценарии – от игры со своими представлениями до разрешения внутренних конфликтов.
С помощью анализа данных ЭЭГ по разным исследованиям, ученые установили: активность мозга во время осознанных снов кардинально отличается как от обычного сна, так и от состояния бодрствования.
Снижение бета-волн (отвечают за логическое мышление) в теменной и височной части — областях, связанных с пространственным восприятием и самосознанием. Это может быть маркером того, что мозг распознает сон как нереальный, запуская состояние осознания.
Повышение гамма-активности в медиальной префронтальной коре – зоне, связанной с метапознанием, вниманием и саморефлексией.
Активность в предклинии – участке мозга, отвечающего за представление собственных действий и ориентацию в пространстве.
Чем это особенно интересно?
Это состояние имеет общие черты с эффектами психоделических веществ, таких как ЛСД или аяуаска.
По наблюдениям ученых, как психоделические состояния, так и осознанные сновидения сопровождаются изменениями активности в области мозга, называемого предклинением.
В то же время, отмечают исследователи, между ними есть принципиальная разница:
"Хотя психоделические средства обычно приводят к размытию границ "я" и снижению саморефлексии, осознанные сновидения, напротив, активизируют элементы самосознания и контроля", - говорится в отчете Демиреля.
С чем это может помочь?
Осознанные сны уже сейчас используются в психотерапии – например, для работы с ночными кошмарами или посттравматическим стрессовым расстройством. Новое исследование может положить начало созданию методов тренировки сознания во время сна или даже разработке новых когнитивных интервенций.
"Это исследование - еще один шаг к пониманию того, как гибко работает человеческий мозг. И, возможно, это еще не предел наших возможностей во сне", - заключает Демирель.