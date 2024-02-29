Остается ли Киев столицей после войны: астролог спрогнозировал переформатирование в Украине

Ведический астролог, хиромант, психолог, специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян считает, что в Украине возможно переформатирование после войны.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Астролог объяснил, что он прогнозирует произошедшее, опираясь на циклы. Цикл идет 90 лет, 360 лет. Он вспомнил о событиях в Украине в 1934 году, когда после Голодомора и репрессий, столицей Украины вместо Харькова снова стал Киев. Астролог считает, что сейчас возможны определенные переформатирования.

"В нашем измерении это будет переформатирование самого правления в Украине. Президент будет создавать какой-то коалиционный совет. Может такое быть. Такова большая вероятность после этих событий, которые сейчас буду происходить постепенно", — сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, Владимир Бадиян дал прогноз до конца 2024 года. Он считает, что в марте возможны хорошие новости, а если Украина получит 80% нужного оружия, война закончится уже весной 2025 года.

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