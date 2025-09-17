Осталось несколько часов: к Земле мчится астероид размером с небоскреб

К Земле приближается огромный астероид, но угрозы пока нет

Астероид 2025 FA22, размер которого сравним с небоскребом, пролетит мимо Земли уже через несколько часов. Этот космический объект , который называют «убийцей городов», приблизится на расстояние примерно 520 тысяч миль, что вдвое больше расстояния от Земли до Луны.

Об этом пишет Daily Mail.

Этот астероид сейчас не представляет непосредственной угрозы нашей планете, но ученые предупреждают, что в будущем он вернется и тогда ситуация может быть кардинально другой.

Опасное приближение и будущие угрозы

Впервые астероид 2025 года FA22 был замечен астрономами в марте этого года. Из-за большого размера (от 130 до 290 метров) и регулярных сближений с Землей он сразу попал в список потенциально опасных объектов.

Если астероид такого размера упадет на Землю, он может уничтожить большой город и все вокруг на десятки миль, вызвать землетрясения, цунами и пожары. Однако Европейское космическое агентство (ESA) исключило 2025 г. FA22 из своего списка потенциальных угроз после точных измерений его курса.

"Хотя ESA определило, что в четверг утром угрозы для Земли нет, приближение на 520 000 миль все еще считается "близким подходом" по космическим меркам", - отмечает издание.

Астероид, двигающийся со скоростью около 24 000 миль в час, пролетит мимо Земли в четверг, 18 сентября, а также приблизится к ней снова в 2089 и 2173 годах. По прогнозам, в 2173 году астероид приблизится на расстояние 200 000 миль, что является еще более близким подходом к нашей планете.

«Тренировочный полигон» для ученых

Это относительно близкое расстояние между астероидом и Землей позволяет астрономам изучать космическую породу с помощью наземных телескопов. Также ученые Европейского космического агентства планируют использовать этот случай как тренировочный запуск для подготовки к будущим угрозам со стороны астероидов.

В рамках кампании 2025 года FA22 исследователи ESA будут измерять его движение, яркость и состав поверхности. Вся собранная информация может помочь человечеству разработать методы отклонения или уничтожения астероидов, угрожающих Земле столкновением в будущем.

Напомним, аппарат NASA собрал на астероиде пыль старше Солнца . Новые исследования образцов из астероида Бенна выявили уникальные материалы, сформированные к рождению нашей Солнечной системы, и минералы с водой, существовавшей миллиарды лет назад.