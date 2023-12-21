Остался один дома: мужчина оклеил каждый миллиметр дома родителей подарочной оберткой – видео

Мужчина шокировал свою мать и сестер праздничным розыгрышем после того, как он остался дома на пять дней.

Макс (@thatguymaks) может похвастаться более 2,7 млн подписчиками в TikTok, где он делится смешными моментами в своей жизни и пробует вирусные тренды.

Теперь блогер оклеил каждый миллиметр дома своих родителей подарочной оберткой. Макс купил бесчисленное количество рулонов бумаги, чтобы упаковать каждый предмет в доме. А начал он со спальни сестры. Он задокументировал кропотливый процесс использования бумаги на стенах, отдельных книгах, коробках и даже телевизоре. Вся спальня вместе с полом заняла 20 часов работы.

"POV: Вы оставались дома наедине в течение пяти дней", – прокомментировал он ролик.

Затем он перешел в кухню. Макс применил огромные листы бумаги с изображением Санты, снеговика и других праздничных персонажей на стенах, столах и раковине.

"92 часа работы и ни одного сна позже. Работа закончена, и я действительно думаю, что это выглядит круто", — сказал он. "Теперь пора увидеть реакцию моей семьи".

@thatguymaks 92 hours work and no sleep later, its finished and I think to it looks cool. Теперь его время для моих семей реагирует на то, что они думают… ♬ ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE — BRENDA LEE

Челюсть его матери отвисла, когда она открыла дверь в гостиную и увидела домашнюю трансформацию. После того, как шок прошел, она пошутила и пошла все разглядывать. У сестер блогера была подобная реакция.

"Вместо того, чтобы разозлиться, они сказали, что рады видеть меня", — сказал Макс.

Шутка стала вирусной с более чем 40 миллионами просмотров, тысячами лайков и рядом комментариев.

Многие зрители были ошеломлены максимальными навыками упаковки, признавая, что они были бы взбешены, если бы кто-то обклеил их дом бумагой.

Напомним, гражданина Китая обвинили в краже 23 тысячи долларов во время полета. Он якобы обокрал трех пассажиров.

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