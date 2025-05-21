Остался съедобным: археологи обнаружили сосуды с медом, которому более 5000 лет

Каков настоящий срок годности меда / © pixabay.com

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Ученые определили подлинный срок годности меда с помощью находки в древнеегипетских гробницах.

Об этом пишет Успех in UA.

Так, во время исследований в Египте, Греции и Грузии археологи обнаружили сосуды с медом, которым более 5000 лет поражает то, что продукт остался съедобным.

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Так что можно сказать, что такая находка, как и ряд археологических открытий, доказала уникальные свойства меда — одного из древнейших продуктов человечества.

Кто еще прославился «медовыми» сокровищами

Одной из самых громких историй о меде стало открытие британского археолога Говарда Картера. Позже ученые подтвердили: мед оставался химически стабильным и вполне пригодным к потреблению.

Похожие артефакты были найдены также в древнегреческих захоронениях и грузинских курганах бронзового века. Так, впечатляющая находка была сделана в Грузии, где археологи обнаружили глиняные кувшины с медом старше 5 000 лет. И хоть мед частично кристаллизовался, но проведенные химические анализы доказали, что его состав остался стабильным, и продукт не стал токсичным или опасным.

Специалисты объясняют, что уникальная химическая структура меда, низкое содержание жидкости и высокая кислотность создают среду, неблагоприятную для развития бактерий, грибков и других микроорганизмов.

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Более того, в продукте пчеловодства содержится перекись водорода — природный антисептик.

Именно благодаря этим свойствам мед является единственным пищевым продуктом, почти не портящимся при правильных условиях хранения.

Что о меде говорят эксперты по питанию

По словам пищевого технолога Ирина Коваль, мед является настоящим чудом природы.

«При отсутствии влаги и при хранении в закрытой посуде он может сохранять свои свойства тысячи лет», — говорит она.

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Благодаря своим антибактериальным свойствам мед популярен не только в питании, но и в медицине и косметологии. В сочетании с травами его используют как природный консервант и лечебное средство.

В то же время исследователи отмечают: хотя мед может храниться десятилетиями, следует соблюдать конкретные правила. К примеру, держать его в герметично закрытой таре, в темном и прохладном месте без избыточной влажности.

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