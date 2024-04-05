Оставалось жить два месяца: женщина, которая весила более 330 кг, ошеломила похудением (фото)

Женщина, когда-то страдавшая патологическим ожирением, рассказала, как она потеряла половину своего веса после того, как врачи давали ей всего два месяца жизни.

Об этом пишет Daily Star.

При росте всего 1,5 метра и весе 331 кг, вес Никки Агуайо буквально раздавливал ее изнутри.

В 2022 году сердце Никки начало отказывать. Ее срочно отвезли в больницу и подключили к кислороду. Врачи дали ей нелестный прогноз: жить ей осталось всего несколько месяцев.

Никки Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

"Мне сказали, что я не доживу до декабря 2023 года", — вспомнила жительница Аризоны, США, работающая диспетчером. "Для меня, матери-одиночки, мысль о том, что я оставлю своих двух дочерей, было невыносимым. Именно этот материнский инстинкт в сочетании с искрой надежды воспламенил мою волю бороться за свою жизнь".

Никки Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

С детства у Никки были сложные отношения с едой. "Людям часто есть что сказать, думая, что знают, почему кто-то может иметь лишний вес, называя нас ленивыми или предполагая, что мы только и делаем, что сидим и жуем нездоровую пищу", — говорит она. "Конечно, некоторые стереотипы имеют зерно правды, но это не вся история. Часто за кулисами происходит много ментальных и эмоциональных вещей, которые люди не видят. В течение своей жизни я пережила ряд травматических событий. Все эти травмы заставили меня искать утешение в еде. Проблема пищевой зависимости, в отличие от других зависимостей, заключается в том, что соблазн подстерегает почти на каждом шагу, от сетей фастфудов до круглосуточных магазинов, что превращает борьбу с ней в постоянное сражение".

Никки Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

В последний год Никки настойчиво работала над тем, чтобы изменить свое отношение к еде. Она научилась распознавать и противостоять желанию получить ненужную вторую порцию, а также нормально относиться к тому, что она не чувствует себя голодной.

Многочисленные изменения в образе жизни привели к тому, что она потеряла более 152 кг.

"Я избегаю операций и медицинских вмешательств, выбрав более естественный путь", – говорит она. "В моем ежедневном рационе два протеиновых коктейля, дополненные фруктами, зеленью, коллагеном и эликсиром. Это помогло моему общему здоровью и даже помогло моим волосам расти. Несмотря на то, что я употребляю эти продукты, я не ущемляю себя в удовольствии обычной пищей. Я твердо верю в то, что умеренность лучше ограничений. Говорить себе, что я не могу чего-нибудь съесть, только усиливает желание, поэтому вместо этого я сосредотачиваюсь на контроле порций, что стало для меня переломным моментом. Стресс все еще сказывается, и в такие моменты я испытываю трудности с выбором пищи. Жизнь походила на американские горки. Были дни, когда я просто не могла много есть и в итоге жила на протеиновых батончиках".

Никки Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

Никки говорит, что не существует "волшебного рецепта", как избавиться от лишних килограммов, и признает, что ее вес "колебался" с тех пор, как она начала пытаться похудеть. Однако, по ее словам, она многому научилась, пробуя разные способы похудения, такие как голодание или сокращение углеводов.

"Хотя сладости, такие как пончики и пирожные, соблазнительны, важно придавать приоритет более здоровому выбору, например, фруктам, белкам и овощам", — говорит она. "Я не верю в экстремальные диетические ограничения, такие как полный отказ от углеводов или сахара. Нужно устанавливать реалистические ожидания и не отказывать себе в редких лакомствах, потому что абсолютный отказ может привести к усилению тяги к ним".

Никки Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

Недавно Никки вернулась в больницу на ЭКГ, чтобы проверить, улучшилась ли работа ее сердца, и сказала, что медики не могли поверить, насколько она похудела.

"На днях мне удалось надеть бюстгальтер без утяжки, и, скажу вам, это было удивительное чувство", — сказала она. "Это заставило меня осознать все те мелочи, которые я воспринимала как должное".

Никки Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

Вдохновленная дочерью, Никки решилась на смелый шаг – поделиться своей историей похудения в Интернете, даже не подозревая, какой резонанс она повлечет за собой. С каждым постом Никки делится все более откровенными и честными моментами своего испытания.

Никки работает с тренером, который помог ей выяснить, какая еда и физические упражнения лучше всего подходят для нее. "Сейчас я сосредоточена на том, чтобы улучшить свою способность ходить более комфортно и стоять дольше", – сказала она. "Я мечтаю прогуливаться по торговым центрам и магазинам без боли в суставах и постоянного поиска места, где можно присесть".

Никки Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

Глядя на будущее, Никки говорит, что ее тело – это постоянная работа над собой. Она сказала: "Ежедневно я на шаг приближаюсь к своему целевому весу. Я знаю, что впереди еще долгий путь, но с каждым килограммом, который я сбрасываю, я начинаю жить жизнь заново. Мое послание другим, кто хочет вернуть свою жизнь – никогда не сдаваться".

Напомним, парень бросил девушку из-за того, что та стала "слишком толстой". Она утерла ему нос похудением.

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