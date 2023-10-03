Оставила ходунки возле самолета: 104-летняя бабушка совершила рекордный прыжок с парашютом — фото

104-летняя женщина из Чикаго обменяла ходунки на страховую систему и парашют, пытаясь стать самым старым человеком в мире, когда-либо прыгавшим с парашютом.

Об этом пишет Chicago Tribune.

Дороти Хоффнер встретили аплодисментами, когда она благополучно приземлилась после прыжка в тандеме с высоты более 4 км.

Дороти Хоффнер / Фото: chicagotribune.com

"Возраст — это всего лишь число", — сказала Хоффнер присутствующим после своего рекордного семиминутного прыжка, над сертификацией которого компания Skydive Chicago работает в Книге рекордов Гиннеса.

Дороти Хоффнер / Фото: chicagotribune.com

Если скачок бабушки станет официальным, он превзойдет текущий мировой рекорд самого старого парашютиста в мире, установленный в мае в 2022 году 103-летней Линней Ларссон из Швеции.

Это было не в первый раз, когда Дороти поднималась в небо, чтобы спрыгнуть с парашютом. Искательница острых ощущений сделала свой первый прыжок в возрасте 100 лет. Если тогда ее пришлось подтолкнуть, то на этот раз женщина сама прыгнула вниз.

Дороти Хоффнер / Фото: chicagotribune.com

Хоффнер оставила свои красные ходунки рядом с самолетом. Ее описали как "спокойную и уверенную".

Дороти Хоффнер / Фото: chicagotribune.com

В декабре ей исполнится 105 лет. Очевидно, долгожительница не планирует в ближайшее время сбавлять темп и не теряет времени, готовя свой следующий подвиг в воздухе. Далее, по ее словам, она собирается совершить полет на воздушном шаре.

Напомним, мужчина проехал на велосипеде шесть стран ради поступления в университет. Он ехал четыре месяца.

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