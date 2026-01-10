Оставили город и рискнули: пара купила старый дом за $15 тысяч и начала новую жизнь

Пара приобрела дом в селе

Пара решила кардинально изменить образ жизни: они оставили городскую квартиру и переехали в село Павловка недалеко от Ивано-Франковска. Здесь они приобрели небольшой старый дом без ремонта, расположенный рядом с лесом, заплатив за него $15 тысяч.

Об этом пара рассказала на своем аккаунте в TikTok «Дидух home».

По словам хозяев, которые называют себя «поздними миллениалами», решение было спонтанным: опыта в строительстве они не имели, однако имели желание создать собственное уютное пространство. В течение полугода супруги работают над реконструкцией и признаются — иногда сомнения все же возникали. Впрочем, они убеждены: несмотря на значительный объем работ их выбор был правильным.

«Работы и расходов очень много, но шаг за шагом мы делаем это вместе. Пожалели ли мы? Абсолютно нет. Хотя объем работ и средств иногда очень нас пугает. Но мы уже стали на этот путь и давать заднюю точно не будем», — рассказала автор.

В TikTok под видео о переезде быстро развернулась дискуссия. Один из комментаторов поинтересовался стоимостью такого жилья, отметив, что в его регионе минимальные цены стартуют с $15 тысяч за дом в плохом состоянии. Авторы подтвердили: именно столько и заплатили за свой дом вместе с земельным участком.

